Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent pour l'instant une ouverture en hausse de plus de 0,8% après la forte baisse de la veille (-2,81% pour Standard & Poor's 500 et -3,95% pour le Nasdaq Composite, tombé au plus bas depuis décembre 2020):

* MICROSOFT a déclaré mardi prévoir une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal en cours, grâce à la vigueur de la demande de services informatiques dématérialisés ("cloud"). Le titre gagnait 5,4% dans les premiers échanges en avant-Bourse.

* ALPHABET a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, en raison notamment de recettes publicitaires décevantes chez YouTube, et prévenu qu'il était trop tôt pour prédire quand les ventes commenceraient à se redresser, ajoutant que l'appréciation du dollar péserait davantage sur le chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Le titre perdait environ 2,4% dans les échanges en avant-Bourse. Plusieurs analystes ont abaissé leur objectif de cours.

* TEXAS INSTRUMENTS - Le fabricant de semi-conducteurs a déclaré mardi soir prévoir pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires inférieur au consensus de marché et l'action perdait 2,6% dans les échanges hors séance.

* GENERAL MOTORS a vu son bénéfice du premier trimestre dépasser les attentes du marché grâce aux ventes de ses véhicules à forte marge. Le constructeur automobile avance de 2,5% en avant-Bourse.

* BOEING et T-MOBILE, entre autres, doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés américains, META PLATFORMS et QUALCOMM après la clôture.

* VISA a publié mardi soir un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et déclaré tabler sur une accélération de son chiffre d'affaires, qui devrait dépasser son niveau d'avant la crise du coronavirus. Le titre gagnait environ 5% dans les échanges hors séance.

* MATTEL étudie la possibilité de se vendre et a eu des discussions avec plusieurs groupes spécialisés dans le rachat d'entreprises, dont APOLLO GLOBAL MANAGEMENT et L Catterton, a-t-on appris de source proche du dossier. Cette information fait grimper le cours du fabricant de jouets de 9,1% en avant-Bourse.

* BUNGE a relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, le groupe de négoce de céréales et de produits agricoles bénéficiant d'une augmentation de la demande pour les cultures de première nécessité depuis la guerre en Ukraine.

* TESLA - La capitalisation boursière du constructeur de voitures électriques a fondu de 12,2%, soit de 126 milliards de dollars (119 milliards d'euros) sur la seule séance de mardi, les investisseurs s'inquiétant du risque de voir le directeur général, Elon Musk, contraint de réduire sa participation pour financer sa part du rachat de TWITTER.

* SPOTIFY a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus grâce à la hausse des recettes publicitaires et au nombre croissant d'abonnés à son service premium. Le titre prend 5% en avant-Bourse.

* NETFLIX a annoncé mardi avoir conclu un accord avec le studio japonais Studio Colorido pour renforcer son offre dans le domaine de l'animation.

* HALLIBURTON, SCHLUMBERGER - HSBC a relevé ses recommandations sur les deux groupes parapétroliers à "acheter" contre "conserver".

* JETBLUE AIRWAYS - JPMorgan a abaissé sa recommandation sur la compagnie aérienne à "sous-pondérer" contre "surpondérer".

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)