Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 14 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street :

* J.P. MORGAN CHASE, WELLS FARGO, CITIGROUP et BLACKROCK publieront leurs résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés américains.

* Citigroup a annoncé par ailleurs vendredi un accord pour la cession de ses activités de banque de détail sur quatre marchés d'Asie du Sud-Est à United Overseas Bank pour environ 5 milliards de dollars singapouriens (3,24 milliards d'euros).

* TESLA prévoit de démarrer la production de son très attendu pick-up électrique Cybertruck d'ici la fin du premier trimestre 2023, repoussant ainsi l'objectif initial d'un début de production en fin de cette année, a indiqué jeudi une source proche du dossier à Reuters.

* ALPHABET, TWITTER, META PLATFORMS - La commission de la Chambre des représentants des États-Unis chargée d'enquêter sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier a assigné à comparaître les groupes Alphabet, Twitter, Meta Platforms et Reddit afin de déterminer comment leurs plates-formes ont été utilisées pour la diffusion de fausses informations.

* Les EXPLOITANTS DE CASINOS - Le gouvernement de Macao a annoncé vendredi maintenir à six le nombre d'opérateurs de casinos autorisés dans la seule région chinoise à légaliser les jeux d'argent. Les groupes LAS VEGAS SANDS, MGM RESORTS , WYNN RESORTS et MELCO RESORTS, déjà basés à Macao et qui craignaient une ouverture à la concurrence, gagnent entre 2,8% et 4,7% en avant-Bourse.

* FORD - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne" contre "surperformance".

* HONEYWELL - Berenberg entame le suivi du groupe industriel à "conserver".

* TARGET - J.P. Morgan a retiré le distributeur américain de sa liste des valeurs préférées. (Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)