Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une poursuite du repli entamé vendredi pour le Dow Jones, une ouverture stable pour S&P-500 et un gain de 0,4% pour le Nasdaq :

* TESLA perd 1,5% en avant-Bourse après que son directeur général, Elon Musk, a annoncé mercredi que les bitcoins ne seraient plus acceptés pour acheter un véhicule, invoquant des préoccupations environnementales pour justifier ce revirement sur la cryptomonnaie. Le cours du bitcoin est tombé jeudi au plus bas depuis le 1er mars. COINBASE, RIOT BLOCKCHAIN et MARATHON DIGITAL HOLDINGS perdent de 5,5% à 14,7% en avant-Bourse.

* BOEING a obtenu le feu vert de l'administration fédérale de l'aviation des Etats-Unis (FAA) pour corriger un problème électrique qui avait affecté une centaine d'avions 737 MAX, ce qui pourrait permettre leur remise en service, a annoncé jeudi le groupe.

* ALIBABA a annoncé jeudi une augmentation plus forte que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel mais le géant chinois du commerce en ligne, dont la maison mère Ant Group est soumis à une intense pression des autorités de régulation locales, accuse une perte nette de 5,48 milliards de yuans (703 millions d'euros) contre un bénéfice un an plus tôt sur la même période. Le titre perd 1,6% en avant-Bourse.

* Les groupes pétroliers sont indiqués en baisse dans les échanges en avant-Bourse après l'accès de faiblesse des cours du brut: EXXONMOBIL cède 1,5% et CHEVRON 1%.

* ALPHABET - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé jeudi avoir infligé à Google une amende de 102 millions d'euros pour abus de position dominante dans un dossier mettant en cause le système d'exploitation Android et la boutique d'applications Google Play.

* CANADA GOOSE, table pour la première fois sur un chiffre d'affaires annuel supérieur à un milliard de dollars canadiens (682 millions d'euros), la hausse des ventes en ligne et la demande chinoise ayant permis au groupe de prêt-à-porter de publier un bénéfice surprise au quatrième trimestre de son exercice décalé. Le titre coté à Wall Street prend 5% en avant-Bourse.

* SCHLUMBERGER, HALLIBURTON - Goldman Sachs entame la couverture à l'"achat" sur le premier et à "neutre" sur le second.

* LOWE'S COMPANIES - Oppenheimer relève sa recommandation à "surperformance".

* WALT DISNEY publiera ses résultats du deuxième trimestre après la clôture.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)