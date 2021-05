Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en hausse modérée :

* PFIZER et BIONTECH ont annoncé vendredi qu'ils avaient entamé une procédure de demande auprès de l'agence américaine du médicament en vue d'obtenir une pleine homologation de leur vaccin contre le COVID-19, autorisé uniquement en cas d'urgence pour le moment.

* CIGNA a relevé ses objectifs de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels après un premier trimestre supérieur aux attentes, en misant sur son activité de services de santé Evernorth pour dynamiser sa croissance dans un contexte d'incertitudes liées au COVID-19. En avant-Bourse, le titre gagne 0,8%.

* L'assureur AMERICAN INTERNATIONAL GROUP a publié jeudi un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes malgré l'impact des tempêtes hivernales et des demandes d'indemnisation liées au coronavirus.

* CITIGROUP étudie la possibilité de fournir des services liés aux cryptomonnaies face à l'intérêt de ses clients, a rapporté vendredi le Financial Times.

* BEYOND MEAT - Le spécialiste des steaks aux protéines végétales a fait état jeudi d'une perte trimestrielle plus importante que prévu, en raison de la hausse des coûts de transport, du lancement de nouveaux produits et de la fermeture des restaurants. Son action perd 6,8% en avant-Bourse.

* SQUARE prend 3,4% dans les échanges avant l'ouverture après avoir publié jeudi un bénéfice trimestriel bien supérieur aux attentes du marché, la forte demande pour le bitcoin ayant alimenté un accroissement des transactions en cryptomonnaies sur son service de paiement Cash App.

* AMC ENTERTAINMENT gagne 3,2% en avant-Bourse après avoir déclaré jeudi que son activité devrait s'améliorer dans les mois à venir avec la réouverture des salles de cinéma.

* PELOTON INTERACTIVE a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires trimestriel avait plus que doublé au premier trimestre mais il a estimé par ailleurs que le rappel de ses tapis de course, mis en cause dans plusieurs accidents domestiques et la mort d'un enfant, entraînerait une baisse d'environ 165 millions de dollars de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le titre gagne 6,6% en avant-Bourse.

* WOODWARD envisage, selon le site Dealreporter, le rachat potentiel du groupe britannique d'ingénierie Meggitt, qui gagne plus de 7% à la Bourse de Londres.

* NIKE s'octroie près de 1% en avant-Bourse dans le sillage de son concurrent Adidas qui gagne près de 8% à Francfort après avoir ajusté à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)