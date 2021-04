Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence suggèrent une ouverture en baisse de 0,4% à 0,9%:

* AMAZON a publié jeudi un bénéfice record sur la période janvier-mars, les consommateurs ayant privilégié le commerce en ligne sur fond de crise sanitaire et les entreprises ayant déboursé davantage pour que leurs produits soient stockés et vendus par le géant américain. Le titre prend 2,3% en avant-Bourse.

* APPLE - La Commission européenne a annoncé vendredi l'ouverture de poursuites contre le groupe à la pomme pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne après une plainte de SPOTIFY. L'action Apple perd 1,4% en avant-Bourse.

* TWITTER plonge de 12% en avant-Bourse après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires et un nombre d'utilisateurs globalement conformes aux attentes pour le premier trimestre mais dit s'attendre à une hausse des coûts et à un ralentissement de la croissance du nombre de ses nouveaux utilisateurs.

* Dans le sillage de Twitter, FACEBOOK, ALPHABET et NETFLIX perdent de 0,9% à 1,8% dans les transactions avant l'ouverture.

* EXXON MOBIL a publié mercredi son premier bénéfice en cinq trimestres, la hausse des prix du pétrole et du gaz ayant plus que compensé les coûts liés à la vague de froid qui s'est abattue sur les Etats-Unis en février.

* CHEVRON a publié vendredi un bénéfice au T1 en baisse de 29% sur un an, le recul de ses marges sur le raffinage et des pertes en production dues à la vague de froid aux Etats-Unis ayant effacé l'impact positif de la hausse des prix du pétrole et du gaz. L'action perd 2% en avant-Bourse.

* PFIZER et BIONTECH ont déposé une demande auprès de l'Agence européenne des médicaments (AEM) de mise sur le marché de leur vaccin contre le COVID-19 pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans, ont annoncé vendredi les deux laboratoires.

* WESTERN DIGITAL gagne 5,2% dans les échanges en avant-Bourse et pourrait ouvrir au plus haut depuis juillet 2018 après la publication de résultats trimestriels et des prévisions pour le trimestre en cours supérieurs aux attentes.

* KKR vend les principales marques du fabricant de compléments alimentaires The Bountiful Company à Nestlé pour 5,75 milliards de dollars, a annoncé vendredi le géant suisse de l'agroalimentaire.

* COLGATE-PALMOLIVE prend 2% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

* GILEAD SCIENCES a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux attentes, la baisse des ventes de ses médicaments phares contre le VIH et l'hépatite C n'ayant été que partiellement compensée par la croissance de celles du remdesivir, son traitement du COVID-19. Le titre perd 2,1% en avant-Bourse.

* ALIBABA a décidé de geler le salaire des ses hauts dirigeants en 2021 et de donner un coup de pouce à ses employés moins bien payés, selon des sources. Le géant du commerce en ligne est soumis à une étroite surveillance de la part des régulateurs chinois.

* LAZARD a publié vendredi un bénéfice au T1 légèrement inférieur au consensus, la hausse de ses coûts ayant atténué les bonnes performances de la banque d'affaires sur le front des fusions et acquisitions. L'action prend près de 1% en avant-Bourse.

* MARATHON OIL a annoncé jeudi soir un relèvement de son dividende après la réduction de son endettement.

* PHILLIPS 66 a fait état vendredi d'une cinquième perte trimestrielle consécutive, en raison notamment des perturbations entraînées dans la production par la vague de froid qui a sévi aux Etats-Unis en février.

* COMCAST - CFRA a abaissé sa recommandation "achat" contre "achat fort".

