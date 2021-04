Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en léger repli :

* COCA-COLA a publié lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, la vaccination et l'assouplissement des restrictions en Asie ayant dopé la demande de boissons.

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies reculent dans les échanges en avant-Bourse après la baisse du bitcoin qui a cédé jusqu'à 14% en séance dimanche. TESLA, COINBASE, SILVERGATE CAPITAL, MICROSTRATEGY, SOS, RIOT BLOCKCHAIN et FUTURE FINTECH GROUP perdent entre 1,7% et 8%.

* TESLA - Une Tesla apparemment privée de conducteur s'est écrasée contre un arbre samedi au Texas, tuant ses deux occupants, selon la police.

* COINBASE - Le fonds Ark a acheté pour 64 millions de dollars d'actions de la plate-forme d'échanges de cryptomonnaies et a cédé pour 99,5 millions de dollars d'actions Tesla.

* FACEBOOK s'apprête à lancer une série de produits sous l'étiquette "social audio" pour profiter de la vogue des réseaux sociaux audio comme Clubhouse, selon le site spécialisé Recode.

* MANCHESTER UNITED gagne 6,4% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de la création d'une Super Ligue européenne de football, dont le club anglais fait partie.

* GAMESTOP - Le trader Keith Gill, plus connu sous le pseudonyme de "Roaring Kitty", dont les messages sur les médias sociaux ont contribué à déclencher la frénésie boursière autour de GameStop en janvier, a exercé des options d'achat pour 50.000 actions supplémentaires à un prix d'exercice de 12 dollars, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg. Par ailleurs, le groupe a annoncé ce lundi la démission de son PDG George Sherman en juillet prochain au plus tard. Le titre prend plus de 6% en avant-Bourse.

* PFIZER et BIONTECH ont annoncé lundi que l'Union européenne avait exercé une option pour la livraison de 100 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le COVID-19, ce qui porte à 600 millions le nombre de doses qui seront livrées aux 27 membres de l'UE cette année.

* HARLEY-DAVIDSON gagne plus de 8% en avant-Bourse après avoir fait état d'une croissance de 10% de son chiffre d'affaires trimestriel et relevé sa prévision de ventes, soutenu par une augmentation des livraisons.

* L'agence américaine du médicament a demandé à EMERGENT BIOSOLUTIONS d'arrêter la production d'ingrédients pour les vaccins contre le COVID-19 dans son usine de Baltimore après un défaut de fabrication à l'origine de la destruction de millions de doses JOHNSON & JOHNSON au début du mois.

* Le fabricant de chaises de bureau HERMAN MILLER a annoncé lundi le rachat de son concurrent KNOLL pour 1,8 milliard de dollars (1,5 milliards d'euros) dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions. En avant-Bourse, Knoll gagne 28,4% et Herman Miller cède 13,6%.

* TEXTRON - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".

(Patrick Vignal et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)