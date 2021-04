Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones et le S&P-500 mais sans grand changement pour le Nasdaq.

* BOEING, RAYTHEON - Japan Airlines (JAL) a annoncé mardi avoir retiré de sa flotte, avec un an d'avance, ses 13 appareils 777 de Boeing équipés de réacteurs Pratt & Whitney, propriété de Raytheon, dont l'utilisation avait été suspendue en février après la panne moteur subie par un avion similaire de la compagnie United.

* MODERNA prend 1,1% en avant-Bourse. Selon le Wall Street Journal, son partenaire CATALENT a signé un accord pour quasiment doubler sa production aux Etats-Unis du vaccin contre le COVID-19 développé par le laboratoire américain.

* VIACOMCBS, VIPSHOP et FARFETCH perdent tous 2% en avant-Bourse après la révélation par des sources des prix fixés par Credit Suisse pour la vente de blocs d'actions de ces entreprises en lien avec la chute du fonds Archegos Capital.

* TESLA - Le fondateur et directeur général du constructeur de voitures électriques, Elon Musk, grimpe de la 31e à la 2e place dans le dernier classement mondial des milliardaires établi par Forbes, toujours dominé par le fondateur d'AMAZON, Jeff Bezos.

* BLACKROCK et son concurrent canadien Brookfield Asset Management ne sont plus dans la course pour le rachat d'une participation dans l'activité d'oléoducs du géant saoudien Aramco, une opération dont le montant pourrait atteindre dix milliards de dollars (8,5 milliards d'euros), selon deux sources au fait des négociations.

* PHILLIPS 66 anticipe une perte au premier trimestre plus importante que prévu, évoquant la vague de froid historique qui a affecté ses activités dans le golfe du Mexique.

* KKR - La société de capital-investissement a annoncé mardi avoir levé 15 milliards de dollars (12,7 milliards d'euros) pour son quatrième fonds Asie-Pacifique, le plus important à ce jour.

* APPLE - Les revenus de la nouvelle plate-forme d'informations du groupe, Apple News, devraient atteindre un milliard de dollars cette année et 2,2 milliards de dollars d'ici à 2023, lit-on dans une note de Cowen & Co.

* UBER TECHNOLOGIES - Evercore ISI entame le suivi à "surperformance" avec un objectif de cours à 74 dollars.

* AIRBNB - Evercore ISI entame le suivi à "surperformance" et un objectif de cours à 245 dollars.

* SNAP, propriétaire de l'application Snapchat, prend 1,5% en avant-Bourse après un relèvement de recommandation par Atlantic Equities, qui passe à "surpondérer" sur la valeur.

* TRIPADVISOR, BOOKING HOLDINGS - Evercore ISI entame le suivi des deux titres à "performance en ligne".

* PINTEREST - Evercore ISI entame le suivi à "surperformance" avec un objectif de cours à 97 dollars.

(Laetitia Volga et Patrick Vignal, édité par)