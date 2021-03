Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée pour le Dow Jones et le S&P 500 mais en légère baisse pour le Nasdaq:

* BANQUES - La Réserve fédérale a annoncé jeudi que les restrictions appliquées aux dividendes et aux rachats d'actions du secteur bancaire devraient être levées en juin pour "la plupart" des entreprises concernées après la prochaine série de tests de résistance. Dans les échanges en avant-Bourse, JPMORGAN CHASE, BANK OF AMERICA, WELLS FARGO, CITIGROUP, GOLDMAN SACHS et MORGAN STANLEY gagnent entre 0,6% et 1,8%.

* PÉTROLIÈRES - CHEVRON, EXXON MOBIL, MARATHON OIL, OCCIDENTAL PETROLEUM et DEVON ENERGY prennent de 1,5% à 2,8% avec la remontée des cours du brut.

* FORD MOTOR a annoncé jeudi l'arrêt jusqu'à dimanche de la production de son pick-up F150 dans une usine du Michigan en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

* NIO - Le constructeur chinois de voitures électriques coté au New York Stock Exchange a annoncé vendredi l'interruption pour cinq jours de la production de son usine d'Hefei en raison de la pénurie de semi-conducteurs. L'action creuse ses perte en avant-Bourse pour plonger de 7%.

* Les VALEURS CHINOISES qui avaient souffert jeudi des craintes d'un retrait de la cote aux Etats-Unis sont reparties à la hausse en avant-Bourse. ALIBABA, JD.COM et PINDUODUO prennent de 0,6% à 3,6% en avant-Bourse.

* MODERNA a reporté la livraison au Canada de 590.400 doses de son vaccin contre le COVID-19 en raison d'un retard dans le processus de contrôle qualité, a annoncé le gouvernement canadien jeudi.

* BOWX ACQUISITION - WeWork a annoncé un projet d'introduction en Bourse via une fusion avec la SPAC BowX Acquisition, une opération le valorisant neuf milliards de dollars (7,6 milliards d'euros).

* L BRANDS prend 5,5% en avant-Bourse après avoir relevé sa prévision de croissance pour le trimestre en cours.

* GAMESTOP, au coeur depuis des mois d'une bataille entre investisseurs particuliers et vendeurs à découvert, bondit de plus de 50% en avant-Bourse. KOSS (+57%) et AMC (+22%), également concernés par le phénomène, suivent le mouvement.

* APPLE - Exane BNP Paribas entame son suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 150 dollars.

* ALTRIA GROUP - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter".

