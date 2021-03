Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones mais en hausse modérée pour le S&P-500 et plus nette pour le Nasdaq:

* Canadian Pacific Railway a annoncé dimanche l'acquisition de KANSAS CITY SOUTHERN (KCS) pour 25 milliards de dollars (21 milliards d'euros), ce qui va donner naissance au premier réseau ferré entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, avec l'objectif de profiter de l'essor attendu du transport de fret entre ces trois pays après l'entrée en vigueur en juillet dernier de leur nouvel accord commercial. L'action Kansas City Southern gagne plus de 15% en avant-Bourse.

* SYNNEX CORP a annoncé lundi sa fusion avec son concurrent Tech Data, propriété de fonds liés à APOLLO GLOBAL, pour 7,2 milliards de dollars (6 milliards d'euros), dette comprise. L'action Synnex grimpe de 11% en avant-Bourse.

* BLACKSTONE GROUP a proposé dimanche de racheter l'australien Crown Resorts dans le cadre d'une opération valorisant l'exploitant de casinos en difficulté à 6,2 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros).

* TESLA prend 3,7% à 679,05 dollars en avant-Bourse après une note d'Ark Invest qui fixe un objectif de cours à 3.000 dollars d'ici à 2025.

* FACEBOOK a annoncé lundi qu'il avait supprimé 1,3 milliard de faux comptes entre octobre et décembre et que plus de 35.000 personnes travaillaient à la lutte contre la désinformation en ligne sur sa plate-forme.

* BANQUES - GOLDMAN SACHS, CITIGROUP et BANK OF AMERICA perdent chacune autour de 1% en avant-Bourse avec le reflux des rendements obligataires.

* TECHNOLOGIQUES - INTEL, MICROSOFT et APPLE figurent parmi les plus fortes progressions des composants du Dow Jones dans les transactions avant l'ouverture, pour la même raison.

* FORD a annoncé samedi qu'il allait réduire la production dans deux usines supplémentaires aux États-Unis à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

* JETBLUE AIRWAYS perd 3% en avant-Bourse après avoir annoncé le lancement d'une émission d'obligations convertibles à cinq ans pour un montant de 650 millions de dollars (545 millions d'euros).

* NEWS CORP - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur le rachat l'an denier par Penguin Random House, propriété du groupe Bertelsmann, de l'éditeur américain Simon & Schuster. L'offre de Penguin avait été préférée à celle de News Corp, le groupe de Rupert Murdoch.

(Laetitia Volga et Patrick Vignal, édité par)