Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones mais en baisse de 0,3% environ pour le Standard & Poor's 500 et de près de 1,4% pour le Nasdaq:

* Les grandes valeurs technologiques sensibles à la remontée des anticipations d'inflation et des rendements obligataires reculent dans les échanges en préouverture: FACEBOOK, APPLE, AMAZON, NETFLIX, ALPHABET, TESLA et MICROSOFT perdent entre 1,7% et 4,4%.

* La remontée des rendements devrait en revanche profiter aux valeurs bancaires comme JPMORGAN CHASE, BANK OF AMERICA ou CITIGROUP, qui montent en avant-Bourse.

* BOEING a annoncé vendredi que l'acquisition par la société d'investissement 777 Partners de 24 avions 737 MAX, assortie d'une option d'achat sur 60 autres appareils. L'action Boeing gagne 1,6% en avant-Bourse.

* NETFLIX a annoncé jeudi tester un dispositif visant à limiter la possibilité donnée à ses abonnés de partager leurs codes d'accès.

* ALIBABA - Les autorités antitrust chinoises envisagent d'infliger une amende record au groupe de commerce en ligne, qu'elles soupçonnent d'entraves à la concurrence, a rapporté le Wall Street Journal jeudi en citant des sources proches du dossier. Par ailleurs, l'agence Bloomberg a annoncé vendredi, en citant une personne proche du dossier, la démission de Simon Hu, le directeur général d'Ant Group, une filiale d'Alibaba, par raisons personnelles.

* T-MOBILE prévoit désormais que la fusion réalisée en 2020 avec Sprint génèrera plus de 70 milliards de dollars (58,75 milliards d'euros) d'économies grâce aux synergies, un montant revu en hausse de plus de 60% par rapport à celui évoqué initialement, a annoncé jeudi l'opérateur. Le titre gagnait 1,6% dans les échanges hors séance après la clôture des marchés.

* JD.COM - Le groupe chinois de commerce en ligne coté au Nasdaq a engagé des discussions en vue du rachat partiel ou total du courtier financier Sinolink Securities, valorisé au moins 1,5 milliard de dollars, a-t-on appris de trois sources.

* NOVAVAX gagne 17% en avant-Bourse après avoir annoncé que son vaccin contre le COVID-19 était efficace à 96% contre la souche originelle du coronavirus et à 86% contre le variant identifié en Grande-Bretagne.

* L BRANDS a annoncé vendredi avoir revu en hausse son objectif de bénéfice pour le premier trimestre, au-dessus du consensus IBES de Refinitiv, un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars et la reprise du versement d'un dividende annuel.

* UBER TECHNOLOGIES - Daiwa Capital Markets a relevé sa recommandation à "acheter" contre "surperformance".

