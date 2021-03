Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,4% pour le Dow Jones, de 0,9% pour le S&P-500 et de plus de 2% pour le Nasdaq:

* Les actions des principaux poids lourds technologiques américains sont données en hausse en avant-Bourse après les pertes enregistrées lors de la séance précédente: MICROSOFT, FACEBOOK, AMAZON, APPLE, NETFLIX, ALPHABET et TESLA gagnent entre 2% et 5%.

* JOHNSON & JOHNSON a informé l'Union européenne qu'il pourrait avoir du mal à tenir son engagement contractuel de livraison de 55 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus au deuxième trimestre, a déclaré un responsable européen à Reuters.

* Le vaccin contre le COVID-19 développé par PFIZER et BIONTECH a pu neutraliser le variant identifié au Brésil du coronavirus, montre une étude publiée lundi dans le New England Journal of Medicine.

* AERCAP HOLDINGS gagne 3,4% en avant-Bourse après avoir confirmé mardi discuter avec GENERAL ELECTRIC du rachat des activités de location d'avions du conglomérat américain.

* Les constructeurs chinois de véhicules électriques LI AUTO, NIO et XPENG prévoient une double cotation avec un introduction à la Bourse de Hong Kong cette année, espérant profiter du nombre croissant d'investisseurs sur le territoire, ont déclaré à Reuters des sources proche du dossier. Dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street, ils gagnent de 3% à 5%.

* BAIDU, le principal moteur de recherche sur internet chinois, gagne 7% en avant-Bourse après avoir franchi un nouvelle étape administrative vers son introduction en Bourse à Hong Kong.

* GAP - Le groupe de prêt-à-porter étudie plusieurs options pour ses activités en Chine, parmi lesquelles celle d'une cession, a rapporté lundi l'agence Bloomberg en citant des personnes proches du dossier.

* La hausse du bitcoin, dont le cours de rapproche de 55.000 dollars, favorise les valeurs liées aux cryptomonnaies en avant-Bourse: RIOT BLOCKCHAIN et MARATHON DIGITAL HOLDINGS s'adjugent respectivement 11,8% et 13,1%.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - J.P. Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)