Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi inchangée pour le Dow Jones et en baisse d'environ 0,2% pour le Standard & Poor's 500 comme pour le Nasdaq:

* Plusieurs grandes valeurs technologiques affectées ces dernières semaines par le mouvement de rotation sectorielle et la remise en cause des valorisations du secteur liée à la hausse des rendements obligataires reculent en avant-Bourse: MICROSOFT, APPLE et AMAZON cèdent entre 0,3% et 0,4%.

* APPLE est par ailleurs visé par une enquête de l'autorité britannique de la concurrence (CMA) visant à déterminer s'il détient une position dominante sur le marché national des applications pour ses produits, après des plaintes visant les conditions commerciales imposées par le groupe aux développeurs.

* BOEING - Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont annoncé jeudi un accord suspendant pour quatre mois les surtaxes douanières américaines instaurées dans le cadre du différend sur les aides à Boeing et Airbus.

* WALT DISNEY a annoncé mercredi qu'il allait fermer cette année au moins 60 magasins Disney en Amérique du Nord, soit environ 20% du nombre total de ses boutiques à travers le monde, dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur la vente en ligne.

* EXXON MOBIL a saisi la justice texane afin d'échapper au paiement d'une indemnité de 11,7 millions de dollars (9,7 millions d'euros) au groupe australien Macquarie Energy pour non-respect de ses engagements en matière de livraisons de gaz lors de la vague de froid qui a sévi dans le centre des Etats-Unis en février.

* AMAZON a ouvert jeudi dans le quartier d'Ealing, dans l'ouest de Londres, son tout premier magasin physique en dehors des Etats-Unis.

* WALMART - La société indienne de commerce en ligne Flipkart, contrôlée par le numéro un mondial de la grande distribution, envisage une entrée en Bourse à New York en fusionnant avec un SPAC, un véhicule d'investissement sans activité commerciale, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* SNAP - Le propriétaire de Snapchat cède environ 2% dans les échanges en avant-Bourse en dépit des déclarations du directeur général, Evan Spiegel, réaffirmant la prévision d'une croissance annuelle moyenne de 50% sur les prochaines années.

* OKTA, spécialisé dans la gestion et la protection de l'identité en ligne, a annoncé mercredi le rachat de son concurrent Auth0 dans le cadre d'une opération de 6,5 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros) entièrement en actions.

* CORELOGIC, spécialiste de la propriété intellectuelle et de l'analyse de données, a rejeté une offre d'achat améliorée de COSTAR, portée à 7,35 milliards de dollars environ, jugeant qu'elle restait insuffisante.

* MARVELL TECHNOLOGY - Le concepteur de semi-conducteurs a annoncé mercredi soir que les chaînes d'approvisionnement devraient rester sous tension cette année, ce qui faisait reculer le titre de 3,4% dans les transactions hors séance après la clôture malgré des prévisions de résultats en ligne avec le consensus de marché.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS - La chaîne de magasins d'habillement a annoncé mercredi tabler pour le trimestre en cours sur des ventes et un bénéfice d'exploitation au plus haut depuis trois ans. Le titre gagnait plus de 5% dans les transactions hors séance.

* GENERAL MOTORS - Le groupe automobile envisage de construire une deuxième usine de batteries aux Etats-Unis avec le sud-coréen LG Chem, a rapporté jeudi le Wall Street Journal en citant des personnes informées du projet.

* BLACKROCK a porté sa participation dans Toshiba à 5,21%, ce qui en fait le troisième actionnaire du groupe japonais, montre un avis déposé auprès des autorités boursières de Tokyo.

* JOHNSON & JOHNSON - CFRA abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* QUALCOMM - Piper Sandler relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

