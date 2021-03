Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 0,35% pour le Dow Jones mais en repli pour le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq:

* LYFT - Le groupe de véhicules de transport avec chauffeur a annoncé que la dernière semaine de février avait été la plus forte pour l'entreprise depuis mars 2020 en termes de volume et qu'il prévoyait désormais une réduction de sa perte opérationnelle grâce à une reprise plus rapide que prévu. Le titre gagnait plus de 8% dans les transactions hors séance après la clôture mardi.

* EXXON MOBIL a annoncé mercredi son intention d'augmenter son dividende tout en réduisant sa dette d'ici 2025. Par ailleurs, le groupe pétrolier prévoit de réduire d'environ 7% ses effectifs à Singapour, où se trouve son plus grand complexe de raffinage de pétrole et de pétrochimie, dans un contexte de "conditions de marché sans précédent" liées à la pandémie de COVID-19.

* LAS VEGAS SANDS gagne 2,8% en avant-Bourse après avoir annoncé la vente de ses actifs immobiliers et de ses activités à Las Vegas au groupe de capital-investissement APOLLO GLOBAL MANAGEMENT pour environ 6,25 milliards de dollars (5,18 milliards d'euros), l'opérateur de casino voulant se recentrer sur l'Asie et de nouveaux marchés de croissance.

* DOLLAR TREE a publié mercredi des ventes trimestrielles en hausse de 2,4% à données comparables, une croissance inférieure aux attentes. Le titre perd 3% dans les échanges en avant-Bourse.

* MICRON TECHNOLOGY a annoncé mercredi avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires, de marge brute et de bénéfice par action pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal, qui sera clos jeudi.

* ELI LILLY et INCYTE ont publié mercredi des résultats d'un essai clinique concluant qu'un traitement de la polyarthrite rhumatoïde était efficace pour traiter l'alopécie en aires. L'action Eli Lilly gagne environ 1,2% en avant-Bourse et Incyte près de 2%.

* STELLANTIS a annoncé mercredi viser une hausse de sa marge d'exploitation en 2021, première année d'existence du nouveau groupe automobile, en employant des recettes qui ont permis à l'ex-PSA d'inscrire un nouveau record de rentabilité l'an dernier malgré le coronavirus.

* NORDSTROM a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels au-dessus des attentes grâce à a croissance de la demande en ligne mais la chaîne de grands magasins a déclaré qu'elle serait contrainte de vendre à perte des stocks accumulés à la suite de problèmes de livraisons. Le titre perdait 2% dans les échanges en après-Bourse.

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies bénéficient de la hausse de plus de 6% du cours du bitcoin: SILVERGATE CAPITAL gagne 7,5% en avant-Bourse, MARATHON PATENT GROUP 13,1% et RIOT BLOCKCHAIN 13,8%.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE a annoncé avoir relevé ses objectifs annuels de bénéfice par action et de génération de trésorerie disponible ("free cash flow") après un premier trimestre solide.

* TESLA - UBS a relevé son changement d'objectif de cours à 730 dollars contre 325 dollars. Le titre gagne 1,5% en avant-Bourse.

* THERMO FISHER SCIENTIFIC - Barclays entame le suivi du titre à "surpondérer".

* ROKU - KeyBanc relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en linge". Le titre prend 2,4% en avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Patrick Vignal)