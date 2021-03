Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,9% environ pour le Dow Jones, de 1% pour le Standard & Poor's 500 et de plus de 1,2% pour le Nasdaq:

* JOHNSON & JOHNSON - Les Etats-Unis ont autorisé le vaccin contre le COVID-19 développé par le groupe pharmaceutique, qui s'attend à pouvoir livrer plus de 20 millions de doses d'ici à fin mars. Le titre gagne 2,7% dans les échanges en avant-Bourse.

* Plusieurs valeurs du tourisme et de l'hôtellerie profitent, dans les échanges en avant-Bourse, de la perspective de l'arrivée d'un nouveau vaccin et de l'adoption par la Chambre des représentants du projet de plan de relance de l'administration Biden: CARNIVAL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES, HILTON, DELTA AIR LINES et AMERICAN AIRLINES prennent entre 1% et 5%.

* Les BANCAIRES profitent elles aussi du regain d'espoir d'une reprise de l'activité économique dans les prochains mois: BANK OF AMERICA, CITIGROUP et JPMORGAN CHASE gagnent entre 1,3% et 2,2%.

* APPLE, MICROSOFT, FACEBOOK et AMAZON, qui ont souffert la semaine dernière du mouvement de rotation sectorielle défavorable aux valeurs de croissance sur fond de hausse des rendements obligataires, reprennent entre 1,3% et 2,3%.

* MODERNA - AstraZeneca a vendu la totalité de sa participation de 7,7% dans Moderna au cours de l'exercice 2020, montre le rapport annuel du groupe anglo-suédois. Le Times avait auparavant rapporté que la cession avait rapporté plus d'un milliard de dollars à AstraZeneca.

* BERKSHIRE HATHAWAY a publié samedi un bénéfice net trimestriel de 35,84 milliards de dollars et un bénéfice annuel de 42,52 milliards, fruit de plus-values sur son portefeuille boursier. Le bénéfice d'exploitation, lui, a diminué de 9% sur l'année à 21,92 milliards. Le groupe dirigé par Warren Buffett a précisé avoir consacré un montant record de 24,7 milliards de dollars au rachat de ses propres actions en 2020.

* BOEING - La direction de l'aviation civile en Chine a déclaré lundi que ses principaux problèmes de sécurité concernant le 737 MAX devaient être "correctement examinés" avant de procéder au vol d'essai mais il a précisé coopérer avec le constructeur américain en vue de la remise en service du modèle. Par ailleurs, la compagnie aérienne publique saoudienne Saudi Arabian Airlines (Saudia) envisage, selon le site d'information Maaal, de commander 70 avions à Airbus et Boeing.

* NETFLIX - Le groupe est l'un des grands vainqueurs de la cérémonie des Golden Globes de dimanche avec quatre récompenses dans la catégorie cinéma et six autres pour les productions destinées à la télévision.

* L3HARRIS TECHNOLOGIES - Le groupe canadien CAE est sur le point de racheter les activités de formation militaire de L3Harris pour 1,05 milliard de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* TWILIO - Le spécialiste des services informatiques en ligne ("cloud") gagne 2,3% dans les échanges en avant-Bourse après un article du Wall Street Journal selon lequel le groupe discute d'un investissement de 750 millions de dollars dans la société de télécommunications Syniverse Technologies.

*Les valeurs "crypto" bénéficient du rebond de plus de 5% du cours du bitcoin: SILVERGATE CAPITAL gagne 5,6% en avant-Bourse, RIOT BLOCKCHAIN 13,2%, MARATHON PATENT GROUP 11,4%.

(Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)