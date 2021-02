Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,3% pour le Dow Jones et proche de l'équilibre pour le Standard & Poor's 500 comme pour le Nasdaq:

* Plusieurs grandes valeurs technologiques reculent en avant-Bourse, amplifiant le repli des derniers jours provoqué par la remontée rapide des rendements obligataires. APPLE, AMAZON, MICROSOFT, ALPHABET, FACEBOOK et NETFLIX perdent entre 0,6% et 0,9%.

* BOEING - L'autorité de la sécurité de l'aviation civile en Australie a annoncé vendredi qu'elle autorisait la reprise des vols du 737 MAX.

* PFIZER-BIONTECH - L'agence américaine du médicament a autorisé la conservation et le transport du vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech à des températures de congélateurs médicaux standard pour une période allant jusqu'à deux semaines, et non plus entre -80° et -60° Celsius. Une étude britannique a par ailleurs conclu qu'une seule dose de ce vaccin réduisait considérablement le risque de transmission du coronavirus.

* SALESFORCE perd près de 3% en avant-Bourse après avoir présenté un objectif de bénéfice annuel inférieur aux attentes. Par ailleurs, le rachat pour 27,7 milliards de dollars (22,8 milliards d'euros) de l'application de messagerie professionnelle SLACK TECHNOLOGIES reste jugé trop coûteux par les analystes.

* AT&T a annoncé jeudi la vente d'environ un tiers de sa participation dans DirecTV au fonds d'investissement TPG Capital dans le cadre d'une opération valorisant l'opérateur de télévision par satellite à 16,25 milliards de dollars, un montant bien inférieur aux 68 milliards de dollars déboursés par AT&T il y a moins de six ans.

* HP - JPMorgan a relevé sa recommandation sur le groupe informatique à "surpondérer" contre "neutre" après la publication des résultats trimestriels du groupe avant la clôture jeudi soir. Le titre a fini en hausse de 0,79% et prenait encore 0,5% dans les transactions hors séance.

* ELI LILLY a annoncé vendredi que l'administration américaine lui avait commandé au moins 100.000 doses de son traitement du COVID-19 par anticorps monoclonaux pour 210 millions de dollars, pour une livraison d'ici fin mars.

* REGENERON PHARMACEUTICALS - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé vendredi qu'un traitement par combinaison d'anticorps élaboré par le laboratoire pouvait être utilisé pour traiter certains malades du COVID-19.

* BEYOND MEAT a publié jeudi un chiffre d'affaires et une perte trimestriels largement inférieurs aux attentes, le spécialiste des substituts de viande restant pénalisé par les mesures de confinement.

* AIRBNB gagnait 1,5% dans les transactions après la clôture jeudi soir en réaction à la publication de ses premiers résultats trimestriels depuis l'entrée en Bourse, marqués par un rebond des réservations en Amérique du Nord.

* DOORDASH - L'action du spécialiste de la livraison de repas chutait de 12% dans les transactions hors séance jeudi soir, la société ayant dit s'attendre à un ralentissement de son activité aux deuxième et troisième trimestres avec le retour progressif au mode de vie d'avant la pandémie grâce aux campagnes de vaccination.

* DELL TECHNOLOGIES - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance".

* GAMESTOP gagne 10% dans les échanges en avant-Bourse, les investisseurs individuels semblant continuer de soutenir le titre.

