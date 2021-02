Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de près de 1% pour le Nasdaq, en repli de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et stable pour le Dow Jones:

* Les grandes valeurs technologiques américaines devraient encore souffrir du mouvement de rotation sectorielle au profit des valeurs susceptibles de bénéficier du rebond économique attendu cette année: APPLE, AMAZON, MICROSOFT, FACEBOOK et NETFLIX perdent entre 0,9% et 1,3% en avant-Bourse.

* TESLA cède près de 2% en avant-Bourse en réaction à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le constructeur automobile va suspendre la production de la Model 3 dans son usine de Fremont en Californie.

* Les valeurs BANCAIRES devraient une nouvelle fois profiter de la remontée des rendements obligataires et des perspectives de reprise économique et de relance budgétaire: en avant-Bourse,

CITIGROUP, GOLDMAN SACHS, JPMORGAN CHASE, MORGAN STANLEY, WELLS FARGO et BANK OF AMERICA gagnent entre 0,6% et 1,2%.

* GAMESTOP a gagné jusqu'à 70% en avant-Bourse après avoir déjà pris plus de 100% mercredi en séance, et AMC était indiqué en hausse de 17%, ce qui suggère un regain d'intérêt des investisseurs individuels pour ces deux sociétés qui ont été prises pour cible par des fonds spécialisés dans la vente à découvert.

* BOEING prévoyait de remplacer les capots des moteurs de ses appareils 777 plusieurs mois avant deux incidents graves dont celui d'United Airlines le week-end dernier à Denver, a rapporté jeudi le Wall Street Journal en citant un document interne de l'administration fédérale américaine de l'aviation civile.

* MERCK & CO - Le groupe pharmaceutique a annoncé jeudi le rachat du laboratoire PANDION THERAPEUTICS pour environ 1,85 milliard de dollars en numéraire, une acquisition qui vise à renforcer son portefeuille de traitements des maladies auto-immunes. La transaction représente une prime de 134% sur le dernier cours de Pandion.

* MODERNA a déclaré jeudi prévoir que son vaccin contre le COVID-10 devrait générer un chiffre d'affaires de 18,4 milliards de dollars cette année.

* NVIDIA recule de 2% dans les échanges en avant-Bourse malgré une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes et des résultats en hausse au quatrième trimestre.

* BEST BUY perdait 7% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'une croissance de ses ventes à données comparables inférieure aux attentes sur le trimestre à fin janvier et de prévisions jugées décevantes.

* VIACOMCBS perd 1% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels contrastés avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes mais un bénéfice par action meilleur que prévu.

* TECHNIPFMC a publié mercredi un chiffre d’affaires annuel en baisse de 2,5% à 13,05 milliards de dollars et une perte nette de 3,3 milliards.

* APACHE - La compagnie pétrolière gagne 1,3% en avant-Bourse après la publication d'une perte trimestrielle moins importante que prévu et l'annonce d'une augmentation de ses investissements.

* AT&T, VERIZON - Oppenheimer abaisse sa recommandation sur les deux valeurs "performance en ligne" contre "surperformance".

