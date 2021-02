Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,7% pour le Dow Jones, 0,8% pour le Standard & Poor's 500 et 1,4% pour le Nasdaq:

* BOEING a recommandé aux compagnies aériennes d'immobiliser les 777 équipés de réacteur P&W4000 de Pratt & Whitney, filiale de RAYTHEON, après l'incident survenu sur un appareil d'United Airlines dont l'un des réacteurs a perdu des pièces à Denver samedi. L'action Boeing perd 3,4% dans les échanges en avant-Bourse. Raytheon cède 0,4%.

* M&T BANK a annoncé le rachat de PEOPLE'S UNITED FINANCIAL pour 7,6 milliards de dollars (6,26 milliards d'euros), une opération qui donne naissance à un nouveau groupe affichant plus de 200 milliards de dollars d'actifs. People's United prend 10% en avant-Bourse.

* APPLE a vendu près de 80 millions d'iPhones au T4 2020, dépassant Samsung Electronics pour devenir le premier vendeur de smartphones dans le monde, selon les données de l'entreprise de conseil et de recherche Gartner.

* GOODYEAR - Le fabricant américain de pneumatiques a annoncé lundi le rachat de son concurrent COOPER TIRE & RUBBER pour 2,8 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) afin de doubler sa présence en Amérique du Nord et en Chine. Dans les échanges en avant-Bourse, Goodyear perd 6% et Cooper gagne 15,4%.

* KOHL'S - Un groupe d'investisseurs activistes détenant 9,5% du capital de la chaîne de grands magasins a déclaré lundi avoir proposé neuf candidats à des sièges au conseil d'administration, qui compte 12 membres, dans le but d'améliorer les résultats du groupe. Le titre gagne plus de 6% en avant-Bourse.

* PRINCIPAL FINANCIAL GROUP - Le fonds activiste Elliott Management a pris une participation dans le groupe d'assurance et pourrait conclure un accord lui assurant des sièges au conseil d'administration et le lancement d'une revue stratégique, a rapporté Bloomberg dimanche en citant plusieurs sources.

* JOHNSON & JOHNSON - Sanofi a annoncé lundi que l'un de ses sites en France allait produire le vaccin contre le coronavirus développé par Johnson & Johnson avec un objectif d'environ 12 millions de doses par mois.

* Plusieurs valeurs du secteur des cryptomonnaies comme SILVERGATE CAPITAL, RIOT BLOCKCHAIN, MARATHON PATENT, OVERSTOCK ou MICROSTRATEGY reculent nettement dans les échanges en avant-Bourse alors que le cours du bitcoin perd plus de 4%. TESLA, qui a annoncé au début du mois avoir investi plus de 1,5 milliard de dollars en bitcoin, cède 2,9%.

* AMERICAN AIRLINES, DELTA AIR LINES, JETBLUE AIRWAYS, SOUTHWEST AIRLINES - Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur les quatre compagnies aériennes à "acheter" contre "conserver".

* DISH NETWORK prend 1,7% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires au T4 supérieur aux attentes des analystes.

* ROYAL CARIBBEAN a fait état lundi d'une perte d'un milliard de dollars pour le quatrième trimestre consécutif. Le croisiériste est touché de plein fouet par la crise sanitaire.

* MARRIOTT - Evercore ISI a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "en ligne".

(Marc Angrand, Laetitia Volga et Patrick Vignal)