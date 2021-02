Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence sans grand changement pour le Dow Jones et le S&P-500 et en léger repli sur Nasdaq :

* BERKSHIRE HATHAWAY - Le conglomérat dirigé par Warren Buffett a annoncé mardi deux nouveaux investissements importants, l'un de 8,6 milliards de dollars dans VERIZON COMMUNICATIONS, l'autre de 4,1 milliards dans CHEVRON, et un autre plus modeste, de 499 millions, dans MARSH & MCLENNAN. Dans les transactions hors séance avant l'ouverture, Verizon gagnait 4% et Chevron 3,4% et Marsh & McLennan 2%.

* APPLE - L'éditeur de jeux vidéo Epic Games, créateur entre autres de Fortnite, a porté devant les autorités européennes de la concurrence son conflit avec le constructeur de l'iPhone au sujet des modalités de fonctionnement et de rémunération de l'App Store.

* HILTON WORLDWIDE HOLDINGS - Le groupe hôtelier a publié mercredi sa troisième perte trimestrielle consécutive et fait état d'une chute de 59% de son revenu par chambre disponible (RevPAR) sur la période octobre-décembre. L'action perd 2% en avant-Bourse.

* FORD MOTOR a annoncé mercredi que la totalité de sa gamme en Europe serait intégralement équipée de motorisations électriques d'ici à 2030.

* AMERICAN INTERNATIONAL GROUP - L'assureur a publié mardi soir une perte nette trimestrielle de 60 millions de dollars, creusée entre autres par des pertes sur des produits dérivés financiers, mais son résultat courant à dépassé les attentes.

* SHOPIFY a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires presque doublé et supérieur au quatrième trimestre, de plus en plus d'entreprises se tournant vers la plate-forme canadienne de vente en ligne pendant la pandémie.

* ENERGY TRANSFER a annoncé mercredi l'acquisition d'ENABLE MIDSTREAM PARTNERS pour 2,6 milliards de dollars (2,16 milliards d'euros) pour se renforcer dans le transport du gaz naturel liquéfié.

* CONTINENTAL RESOURCES, producteur de pétrole et de gaz de schiste, a annoncé mardi avoir revu à la hausse son budget d'investissement et tabler sur une augmentation de sa production cette année.

* PALANTIR TECHNOLOGIES - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours de 13 à 34 dollars. Le titre a fini mardi à 27,84 dollars, en baisse de 12,75% sur la journée, après ses résultats trimestriels.

* WASTE MANAGEMENT - Baird a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

