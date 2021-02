Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture stable pour le Dow Jones, en hausse de 0,3% pour le S&P-500 et 0,6% pour le Nasdaq :

* ALPHABET, maison mère de Google, a publié un chiffre d'affaires record pour un deuxième trimestre d'affilée, dépassant les attentes des analystes dans le secteur de la publicité et de l'informatique dématérialisée ("cloud"). Le titre gagne 7,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* AMAZON, qui a annoncé mardi que son fondateur Jeff Bezos quitterait ses fonctions de directeur général au troisième trimestre et endossera le rôle de président exécutif, a publié un chiffre d'affaires net supérieur aux attentes, à 125,56 milliards de dollars (104,26 milliards d'euros) au quatrième trimestre. L'action est en hausse de 2,6% dans les échanges en avant-Bourse et plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours.

* ALIBABA - Ant Group, filiale de "fintech" du groupe, a trouvé un accord avec les autorités de régulation du pays pour se transformer en une holding financière, rapporte l'agence Bloomberg. Dans les échanges en avant-Bourse, Alibaba gagne 4,7%.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL a déçu les acteurs du marché en publiant mardi soir un bénéfice trimestriel inférieur à leurs attentes à cause des dépenses engendrées pour l'ouverture de ses restaurants pendant le pandémie. Le titre recule de 4% dans les échanges en avant-Bourse.

* ABBVIE a publié une hausse de chiffre d'affaires plus importante qu'attendu et table sur un bénéfice annuel supérieur aux attentes profitant de la demande pour son médicament phare Humira ainsi que pour de nouveaux traitements contre le psoriasis et la polyarthrite rhumatoïde. Le titre gagne plus de 2% en avant-Bourse.

* AMGEN perd 2% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi l'interruption, qui pourrait être définitive, des recrutements pour des essais cliniques sur trois traitements du cancer et un objectif de profit inférieur aux attentes pour l'ensemble de l'année.

* BIOGEN a vu son bénéfice fondre de 75,1% au quatrième trimestre, plombé par une concurrence accrue pour son traitement de la sclérose en plaques et par une augmentation des coûts. Le laboratoire recule de 3,4% en avant-Bourse.

* HUMANA - L'assureur santé a fait état d'une perte trimestrielle moins lourde que prévu, la baisse de la demande de services de santé non COVID ayant atténué l'impact des coûts liés aux tests et aux traitements de la maladie due au coronavirus.

* JAZZ PHARMACEUTICALS a annoncé mercredi le rachat de GW PHARMACEUTICALS pour 7,2 milliards de dollars payables en numéraire et en actions, afin de renforcer ses activités dans les neurosciences en y intégrant le traitement de l'épilepsie à base de cannabis développé par GM.

* DRAGONEER GROWTH OPPORTUNITIES - CCC Information Services, un fournisseur de données aux secteurs de l'automobile et de l'assurance, a annoncé mercredi qu'il allait entrer en Bourse par le biais d'une fusion avec Dragoneer Growth, un véhicule d'investissement spécifique coté (SPAC) qui le valorise environ sept milliards de dollars.

* CAPRI HOLDINGS, propriétaire notamment de la marque de luxe Versace, a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une augmentation de ses marges, ce qui lui permet de gagner 4% en avant-Bourse.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB va développer, fabriquer et vendre au niveau mondial un traitement contre le COVID-19 développé par l'université Rockefeller à New York, a annoncé mercredi le groupe pharmaceutique.

* CUREVAC va s'associer au britannique GlaxoSmithKline dans le cadre d'un programme de 150 millions d'euros pour développer la future génération de vaccins contre le COVID-19 destinée à être efficace contre plusieurs variants en un seul produit.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT a annoncé une baisse de 55% de son bénéfice trimestriel dans un contexte de ralentissement de la cession des actifs de capital-investissement.

* SPOTIFY - La plate-forme de musique en ligne prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires et un nombre d'abonnés payants inférieurs aux attentes du marché, sa croissance étant affectée par les incertitudes liées la pandémie. Le titre perd 5% en avant-Bourse.

* ELECTRONIC ARTS a relevé mardi son objectif de ventes annuelles, misant sur le succès des jeux sportifs "FIFA 21" et "Madden NFL 21", mais le titre recule de 3,8% avant l'ouverture, pénalisé par une prévision de bénéfice ajusté légèrement moins bonne que prévu pour le trimestre en cours.

* 3M a annoncé mardi une augmentation de 1% du dividende au premier trimestre et l'entrée du président directeur général de DOW, Jim Fitterling, dans son conseil d'administration.

* COMCAST, KOHL'S - Cowen and Company relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne".

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Jean-Michel Bélot)