Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 0,8% :

* PFIZER - Le vaccin développé avec l'allemand BioNTech pourrait générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 milliards de dollars (12,46 milliards d'euros), prévoit mardi le groupe pharmaceutique Pfizer, qui a relevé son objectif de bénéfice pour 2021. Le titre gagne 0,8% en avant-Bourse.

* ALIBABA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes du marché, le géant chinois du commerce en ligne ayant bénéficié de la restriction des déplacements liée à la crise du coronavirus.

* EXXONMOBIL publiera ses résultats avant l'ouverture de Wall Street. Ceux d'AMAZON et ALPHABET sont attendus après la clôture.

* GAMESTOP perd plus de 20% et AMC recule de 12% en avant-Bourse, la frénésie d'achat des petits investisseurs sur des titres sur lesquels les fonds spéculatifs parient à la baisse paraissant s' apaiser.

* DXC TECHNOLOGY et le groupe français de conseil en informatique Atos ont annoncé mardi avoir décidé de mettre fin à leurs discussions en vue d'un éventuel rapprochement.

* BOEING a déclaré lundi que 118 commandes du 777X n'étaient plus considérées comme fermes, le retard de son nouveau modèle donnant à ses clients le droit de revenir sur les contrats de vente.

* TESLA rappelle 134.951 véhicules de ses Model S et X en raison d'un défaut sur les écrans tactiles après que l'autorité américaine de sécurité routière en a fait la demande le mois dernier.

* UNITED PARCEL SERVICE (UPS) gagne 3% en avant-Bourse après avoir publié mardi un bénéfice ajusté et un chiffre d'affaires au T4 supérieurs aux attentes grâce à un volume record de livraisons à domicile.

* Le fabricant automobile de luxe FERRARI a annoncé mardi que son bénéfice d'exploitation avait reculé de 10% en 2020, l'arrêt temporaire de la production en début d'année dernière à cause de la pandémie ayant entraîné une baisse des livraisons sous 10.000 unités.

* FORD MOTOR va investir 1,05 milliard de dollars (870 millions d'euros) dans ses activités de production en Afrique du Sud, a déclaré mardi le constructeur automobile. Le titre gagne 2% en avant-Bourse.

* Le raffineur MARATHON PETROLEUM et le producteur de pétrole et de gaz CONOCOPHILIPS ont vu leurs pertes diminuer au quatrième trimestre par rapport au troisième grâce à la remontée des cours du brut.

* HARLEY-DAVIDSON a annoncé mardi un plan de restructuration sur cinq ans visant à doper ses ventes de motos sur ses marchés les plus rentables après une chute des livraisons annuelles à un plus bas en plus de 20 ans en raison de la crise sanitaire.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)