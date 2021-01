Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse des trois grands indices en baisse de 0,3% à 0,7%:

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé vendredi que son vaccin unidose contre le COVID-19 était efficace à 72% aux Etats-Unis mais un essai plus large à travers trois continents et face à plusieurs variants du virus a montré une efficacité moindre, de 66%. L'action perd 4% en avant-Bourse. Celles de ses ses concurrents MODERNA et PFIZER prennent respetivement 27,9% et 4,6%.

* GAMESTOP et AMC sont en très forte hausse en avant-Bourse. Les deux groupes en difficulté sont toujours au coeur d'une bataille boursière à laquelle se livrent depuis plusieurs jours d'important vendeurs à découvert et une coalition d'investisseurs particuliers. Plusieurs courtiers en ligne, dont Robinhood, ont assoupli les restrictions appliquées aux transactions sur certains titres. BLACKBERRY, également concerné, prend 15%.

* CATERPILLAR a fait état vendredi d'un recul de son bénéfice au quatrième trimestre, en raison d'un ralentissement des ventes d'équipements causé par l'incertitude économique liée à la pandémie de coronavirus. Le titre gagnait 3,4% dans les échanges en avant-Bourse juste après la publication des résultats.

* CHEVRON a fait état vendredi d'une perte nette de 11 millions de dollars (neuf millions d'euros) au quatrième trimestre, de faibles marges sur les carburants, des coûts liés à des acquisitions et des effets de change ayant pesé sur son résultat. L'action perd 2% en avant-Bourse.

* APPLE, AMAZON, MICROSOFT, FACEBOOK, NETFLIX, TESLA et ALPHABET perdent de 0,5% à 1,3% en avant-Bourse.

* HONEYWELL INTERNATIONAL a annoncé vendredi un bénéfice trimestriel en baisse de 13%, la crise sanitaire ayant pesé sur ses ventes au secteur aéronautique. L'action perd 2% en avant-Bourse.

* VISA a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, la hausse des dépenses en ligne ayant permis de redresser les volumes de paiements traités après la chute provoquée par la crise du coronavirus. Dans les échanges après la clôture, il gagnait plus de 1%.

* ELI LILLY a publié vendredi un bénéfice trimestriel en hausse de 41,5% grâce à la demande pour ses traitements du diabète et du cancer mais aussi de l'achat par l'administration américaine de son traitement par anticorps du COVID-19. Son chiffre d'affaires a progressé de 21,7% au quatrième trimestre.

* BIOGEN prend 9% en avant-Bourse après l'annonce par la Food and Drug Administration de l'allongement de la durée de l'examen de son traitement de la maladie d'Alzheimer.

* WESTERN DIGITAL bondit de 11% dans les échanges en avant-Bourse. Au moins six analystes ont revu leur objectif de cours à la hausse après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes

* NOVAVAX a annoncé jeudi que son candidat vaccin contre le COVID-19 était efficace à 89,3% selon les résultats d'un essai mené au Royaume-Uni, et quasiment autant vis-à-vis du variant plus contagieux découvert en Angleterre selon des données préliminaires. L'action du groupe pharmaceutique prenait plus de 30% en après-Bourse.

*Les valeurs liées aux CRYPTOMONNAIES montent en avant-Bourse en réaction à une envolée de 14% du bitcoin, au plus haut depuis deux semaines, après la mention de celui-ci sur Twitter par Elon Musk. SILVERGATE CAPITAL prend 12%, RIOT BLOCKCHAIN et MARATHON PATENT GROUP autour de 20%, OVERSTOCK 6%, MICROSTRATEGY 11%.

(Laetitia Volga, Marc Angrand et Patrick Vignal, édité par)