Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de plus de 1% pour le Dow Jones et le S&P-500 et de 0,7% pour le Nasdaq :

* MICROSOFT gagne 2,3% en avant-Bourse au lendemain de l'annonce d'une croissance du chiffre d'affaires 'Azure, sa plate-forme d'informatique dématérialisée, pour un deuxième trimestre consécutif.

* APPLE, FACEBOOK et TESLA publieront leurs comptes après la clôture.

* BOEING perd 2,3% en avant-Bourse après avoir enregistré une perte annuelle record de 12 milliards de dollars en raison des retards dans la mise en service du 777X et d'une charge exceptionnelle de 6,5 milliards de dollars sur ce nouveau programme. Par ailleurs, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a annoncé mercredi qu'elle autorisait la reprise des vols du 737 MAX en Europe à la suite des modifications apportées à l'appareil.

* AT&T a fait état mercredi d'une hausse plus importante que prévu de ses abonnements au quatrième trimestre grâce à la demande pour la 5G. L'action du groupe, poursuivi en justice par une société américaine, Network Apps, qui lui réclame au moins 1,35 milliard de dollars pour vol de technologie brevetée dans le domaine des objets connectés, perd 1,8% en avant-Bourse.

* STARBUCKS a fait état mardi d'une chute plus importante que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel en raison des mesures de confinement liées à la pandémie. L'action perd 2,2% dans les transactions avant l'ouverture.

* TEXAS INSTRUMENTS prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours au-dessus des attentes à la faveur d'une forte demande pour les puces. Le titre n'en recule pas moins de 2,2% en avant-Bourse.

* ADVANCED MICRO DEVICES - Le concepteur de semi-conducteurs a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et a dit attendre pour cette année de solides ventes grâce à la forte demande pour ses puces utilisées dans les PC, les centres de données et les consoles de jeux. L'action perd cependant 1,2% en avant-Bourse.

* GAMESTOP gagne plus de 60% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, nouvel épisode d'un feuilleton boursier qui s'est déjà soldé par une hausse de près de 250% en trois séances. Le titre fait l'objet d'une lutte entre les fonds spéculatifs, qui parient sur sa baisse avec des positions à découvert, et les investisseurs particuliers, qui se ruent sur les options d'achat.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE gagne 4,8% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé mardi soir la nomination au poste de directrice générale de Roz Brewer, actuellement directrice des opérations chez Starbucks.

* J.P. Morgan Chase a annoncé mercredi l'ouverture d'une banque en ligne en Grande-Bretagne dans les mois à venir sous la marque Chase.

* ABBOTT LABORATORIES - Le bénéfice trimestriel du groupe de pharmacie et d'équipements médicaux a plus que doublé grâce aux ventes de ses kits de dépistage du COVID-19 et au dynamisme de ses activités dans le domaine de la nutrition et du diabète.

* ANTHEM - L'assureur santé a publié un bénéfice supérieur aux attentes mercredi, l'impact de la baisse des interventions chirurgicales non urgentes ayant compensé l'augmentation des coûts liés aux tests de dépistage et aux traitements du COVID-19.

* BLACKSTONE a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street.

* NASDAQ - L'opérateur boursier a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, porté par la hausse des volumes d'échanges liée à la volatilité entraînée par la crise sanitaire.

* VF CORP, propriétaire des marques Vans et Timbaland, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la vigueur des ventes en ligne de vêtements de sport.

* HESS - Le producteur de pétrole et de gaz a vu ses pertes reculer au quatrième trimestre grâce à une meilleure gestion de ses dépenses et à la reprise des cours du brut.

* XEROX - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* UNDER ARMOUR - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat".

* KOHLS CORP - Citigroup relève sa recommandation à "achat" contre "neutre".

