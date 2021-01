Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture des indices de référence en hausse de 0,6% à 0,8%.

* BANK OF AMERICA a publié des résultats trimestriels marqués par une baisse de 23% sur un an du bénéfice net à 5,21 milliards de dollars (4,3 milliards d'euros). L'action recule de 1% en avant-Bourse.

* GOLDMAN SACHS a pulvérisé les attentes avec un bond de 153% de son bénéfice au T4 grâce au trading obligataire mais aussi aux opérations syndiquées et aux activités dans le domaine des fusions et acquisitions.

* HALLIBURTON gagne 1,1% en avant-Bourse après l'annonce d'un bond de 60% de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre avec la reprise de la demande d'équipements et de services parapétroliers.

* NETFLIX doit publier ses résultats après la clôture.

* TESLA gagne 1,9% dans les échanges en avant-Bourse après que Jefferies a relevé ses estimations de résultats et porté son objectif de cours de 650 à 775 dollars.

* FACEBOOK, GOOGLE - Le gouvernement américain a demandé à l'Australie de retirer le projet de loi visant à contraindre Facebook et Google à rémunérer les groupes de presse locaux pour leurs contenus, une démarche inédite dans le monde que l'Australie estime nécessaire pour protéger le journalisme indépendant.

* BOEING - Le Canada devrait lever mercredi l'interdiction de vol visant le 737 MAX de Boeing après près de deux ans d'immobilisation à la suite de deux accidents mortels. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) délivrera pour sa part la semaine prochaine une nouvelle autorisation de vol de cet appareil. L'action prend 1,6% en avant-Bourse.

* STELLANTIS est indiqué en hausse d'environ 13% dans les échanges en avant-Bourse pour la première séance de cotation à New York du nouveau groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, également coté à Paris et Milan.

* Les autorités chinoises de la concurrence ont approuvé le rachat d'ACACIA COMMUNICATIONS par CISCO SYSTEMS pour 4,5 milliards de dollars.

* WALT DISNEY - Disneyland Paris a annoncé lundi le report de sa réouverture, prévue le 13 février, et espère pouvoir rouvrir le 2 avril.

* CITRIX SYSTEMS a annoncé mardi qu'il allait racheter la plate-forme de services aux entreprises en ligne Wrike au fonds de capital-investissement Vista Equity Partners pour 2,25 milliards de dollars.

* LUMENTUM, spécialiste des composants optiques et fournisseur d'Apple entre autres, a annoncé mardi avoir conclu le rachat du fabricant de lasers COHERENT sur la base d'une valorisation de 5,7 milliards de dollars. L'action Lumentim perd plus de 8% en avant-Bourse.

* TWITTER - La Turquie interdit à compter de ce mardi la publicité sur le réseau social, comme sur Periscope et Pinterest, en l'absence de nomination d'un représentant local, prévue par une nouvelle loi sur la réglementation des médias, selon des décisions publiées au journal officiel.

* WESTERN UNION va proposer ses services de transferts d'argent dans les magasins WALMART aux Etats-Unis, ont annoncé mardi les deux groupes. Dans les échanges en avant-Bourse, Western Union grimpe de 6,6%.

* ODP, propriétaire d'Office Depot, perd 2% en avant-Bourse après avoir rejeté l'offre d'achat de plus de 2 milliards de dollars de son rival Staples et proposé à la place la fusion de leurs activités de détail.

* MGM RESORTS - L'opérateur de casino gagne 5% en avant-Bourse après avoir annoncé qu'il n'avait pas l'intention de soumettre une offre de rachat révisée au britannique Entain, qui avait rejeté sa proposition d'un montant de 11 milliards de dollars (8,95 milliards d'euros) jugée trop faible.

* ELI LILLY - Mizuho relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* GILEAD SCIENCES - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* ROKU - J.P. Morgan entame le suivi de la valeur à "surpondérer". Le titre gagne 2% en avant-Bourse.

