Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,3% à 0,6%:

* MICRON TECHNOLOGY a annoncé jeudi soir s'attendre à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations du marché grâce à la reprise de la demande de puces, soutenue par le télétravail et l'adoption de la 5G. Le titre gagne 3,4% environ dans les échanges avant l'ouverture et plusieurs analystes ont revu à la hausse leur objectif de cours.

* PFIZER - La Commission européenne a annoncé avoir doublé sa commande de vaccins au groupe américain et à son partenaire allemand BioNTech. D'après une étude menée par l'américain, le vaccin est efficace contre la mutation du coronavirus découverte au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

* MODERNA gagne plus de 2% en avant-Bourse. Les autorités de santé britanniques et la Haute autorité de sanfé française (HAS) ont donné leur feu vert à la mise sur le marché du vaccin contre le COVID-19 élaboré par le groupe.

* UBER perd autour de 4% en avant-Bourse. Selon des sources, Goldman Sachs a mis sur le marché un bloc de 38 millions d'actions avec une décote par rapport au dernier cours coté.

* ALPHABET - Les autorités britanniques de la concurrence ont annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur le projet de Google de supprimer les cookies des entreprises tierces et d'autres fonctionnalités sur le navigateur Chrome, des mesures qui pourraient lui offrir un avantage concurrentiel en matière de publicité.

* APPLE - Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a déclaré avoir engagé des discussions préliminaires avec le groupe californien. Selon une chaîne de télévision coréenne, les deux sociétés étudient la possibilité d'une alliance dans les voitures électriques et les batteries.

* BOEING a annoncé jeudi soir qu'il paierait 2,5 milliards de dollars d'amendes et d'indemnités dans le cadre d'un accord avec la justice américaine sur les deux catastrophes impliquant des 737 MAX qui ont fait 346 morts.

* BLACKSTONE GROUP a annoncé vendredi s'allier à Cascade Investment, société d'investissement appartenant à Bill Gates, en vue du rachat du britannique Signature Aviation, également convoité par CARLYLE et dont Cascade est le premier actionnaire.

* NEWELL BRANDS prend 2,5% en avant-Bourse et devrait ouvrir à un plus haut de deux ans après un relèvement de recommandation de BofA Securities, passé à l'achat sur la valeur.

* BAIDU gagne 5,2% en avant-Bourse alors que, selon deux sources proches du projet, le premier moteur de recherche sur internet de Chine envisage de créer une nouvelle filiale de construction de véhicules électriques, dont la construction serait confiée à son compatriote Geely.

