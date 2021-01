Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de l'ordre de 0,5%:

* TESLA gagne 2,3% en avant-Bourse et pourrait inscrire un record à l'ouverture après avoir annoncé samedi la livraison de 499.550 voitures en 2020, des ventes supérieures aux attentes de Wall Street. Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 705 dollars contre 500 dollars.

* CHEVRON et EXXON MOBIL gagnent respectivement 1,7% et 2% dans les échanges en avant-Bourse, les anticipations d'un plafonnement prolongé de la production de l'Opep+ faisant grimper les cours du pétrole.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES et PSA ont recueilli toutes les autorisations antitrust nécessaires à leur rapprochement devant donner naissance au quatrième groupe automobile mondial par les ventes en volume, a annoncé lundi le président du directoire de PSA. Les principaux actionnaires du groupe français ont approuvé à la quasi-unanimité des voix le projet de fusion.

* MGM RESORTS a déposé une offre de rachat du groupe britannique Entain pour 11 milliards de dollars (8,95 milliards d'euros), un montant que le propriétaire de la société de paris Ladbrokes juge nettement insuffisant.

* CENTENE a annoncé lundi le rachat de MAGELLAN HEALTH dans le cadre d'un accord évalué à 2,2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros), dette comprise, afin de renforcer son activité de services liés à la santé mentale. Dans les échanges avant l'ouverture, Centene gagne 1,6% et Magellan Health plus de 12%.

* PFIZER et BIONTECH s'efforcent d'augmenter la production de leur vaccin mais il y aura sans doute des ruptures d'approvisionnement jusqu'à ce que d'autres vaccins soient disponibles au sein de l'Union européenne (UE), a déclaré les fondateurs de la société allemande de biotechnologie à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

* ROKU - Le fabricant de décodeurs et lecteurs multimédia discute du rachat du catalogue de contenus de Quibi, un service de streaming qui a déposé le bilan quelques mois seulement après son lancement, a rapporté dimanche le Wall Street Journal. Le titre prend 3,7% en avant-Bourse.

* HERBALIFE NUTRITION - L'investisseur milliardaire Carl Icahn a revendu plus de la moitié de sa participation dans Herbalife Nutrition à la société pour 600 millions de dollars (488 millions d'euros) et a renoncé à cinq sièges au conseil d'administration détenus par ses représentants, a déclaré lundi le groupe spécialisé dans le domaine de la nutrition.

* PINDUODUO cède 4,6% en avant-Bourse après une information de presse selon laquelle des autorités chinoises examinent les conditions de travail du groupe de commerce en ligne après que la mort d'une salariée a provoqué un tollé et la mise en cause d'horaires de travail jugés excessifs.

* Le conglomérat industriel TELEDYNE TECHNOLOGIES a annoncé le rachat du fabricant de caméras thermiques FLIR SYSTEMS pour huit milliards de dollars (6,5 milliards d'euros) en numéraire et en actions. FLIR Systems bondit de 25,4% en avant-Bourse.

* MORGAN STANLEY - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* CITIGROUP - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* GOLDMAN SACHS - Barclays relève son objectif de cours à 362 dollars contre 270 dollars.

* BOEING - Bernstein abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "performance en ligne".

* AIRBNB - Needham et Jefferies entament le suivi à l'achat, Piper Sandler à "surpondérer, Baird à "surperformance" et Keybanc et Credit Suisse à "neutre".

* COCA-COLA, PEPSICO, COLGATE-PALMOLIVE - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance".

* ESTEE LAUDER - Raymond James abaisse sa recommandation à "performance en ligne" contre "surperformance".

* CAPRI, VF CORP - Piper Sandler relève son conseil à "surpondérer" contre "neutre".

* UNDER ARMOUR gagne 1,5% en avant-Bourse après le relèvement de conseil de Pivotal Research à "acheter" contre "conserver".

(Marc Angrand et Laetitia Volga)