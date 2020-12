Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones et d'environ 0,7% pour le Nasdaq et le S&P-500:

* Les valeurs CYCLIQUES montent en avant-Bourse après la ratification par Donald Trump d'un paquet de mesures budgétaire d'un montant total de 2.300 milliards de dollars. DELTA AIR LINES, SOUTHWEST AIRLINES, UNITED AIRLINES et AMERICAN AIRLINES gagnent de 1% à plus de 3%, les BANQUES environ 1%, EXXON MOBIL, CHEVRON et OCCIDENTAL PETROLEUM de 1,7% à 2,6%.

* BOEING - Un 737 MAX d'Air Canada qui faisait route vers Montréal en provenance de l'Etat américain de l'Arizona avec trois membres d'équipage à son bord a été contraint de se dérouter en raison d'un problème de réacteur, a déclaré vendredi la compagnie canadienne.

* PFIZER a différé de 24 heures la livraison à l'Espagne d'un nouveau lot de son vaccin contre le coronavirus du fait de difficultés logistiques, a annoncé lundi matin le ministre de la Santé espagnol, Salvador Illa. Par ailleurs, un porte-parole de la Commission européenne a annoncé que la distribution des 200 millions de doses du vaccin commandées initialement serait terminée d'ici septembre.

* ALIBABA - La Banque populaire de Chine a annoncé dimanche avoir demandé au géant des paiements Ant Group, filiale d'Alibaba, de remanier ses activités de crédit pour se conformer à plusieurs exigences réglementaires, un nouveau coup dur pour son fondateur et premier actionnaire, Jack Ma. L'action cotée à Hong Kong a perdu 8% en dépit du renforcement du programme de rachats d'actions, porté à 10 milliards de dollars.

* DISTRIBUTION - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 3% au cours de la période du 11 octobre au 24 décembre avec une forte progression des ventes en ligne, selon une étude publiée samedi par Mastercard.

* TESLA fera ses débuts sur le marché indien en début d'année prochaine, a déclaré lundi le ministre des transports au quotidien Indian Express, précisant que le constructeur de véhicules électriques devrait commencer par la commercialisation de véhicules avant d'en envisager l'assemblage et la fabrication dans le pays en fonction de la demande.

* MYOVANT gagne 24% en avant-Bourse après avoir annoncé un partenariat avec Pfizer pour le développement et la commercialisation au Canada et aux Etats-Unis d'un traitement expérimental oncologique et des fibromes utérins.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)