Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre :

* MODERNA - Donald Trump a annoncé vendredi que le vaccin contre le COVID-19 mis au point par Moderna avait été autorisé et que sa distribution allait commencer sans délai alors que l'Agence américaine du médicament n'a fait aucune annonce publique sur sa décision.

* MICROSOFT a été piratée dans le cadre de la vaste attaque informatique attribuée à des hackers russes qui ont pu espionner pendant des mois les clients du fournisseur américain de logiciels SolarWinds, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.

* BIOTELEMETRY, société américaine de diagnostic et de surveillance cardiaque, gagne 16,7% en avant-Bourse après l'annonce de son rachat par Philips dans le cadre d'une transaction évaluant la société à 2,8 milliards de dollars (2,29 milliards d'euros).

* Les actions KOHL'S, WALMART et MACY'S sont indiquées en hausse de 0,5 à 2,6% après que la National Retail Federation a annoncé que plus de 150 millions de consommateurs américains pourraient faire leurs achats de Noël en magasins ou en ligne le dernier samedi avant Noël, une augmentation de plus de 2 millions par rapport à l'année dernière.

* CENTENE abandonne plus de 1% en avant-Bourse après avoir publié un objectif de bénéfice ajusté inférieur aux attentes pour 2021.

* FITBIT prend 1% en avant-Bourse après le feu vert accordé par la Commission europénne au projet de rachat par GOOGLE pour 2,1 milliards de dollars (1,79 milliard d'euros) en l'échange de concessions en matière de concurrence.

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé jeudi avoir recruté environ 45.000 participants pour le premier essai de phase III de son candidat vaccin contre le COVID-19 et attendre des données provisoires d'ici à fin janvier.

* FEDEX a vu son bénéfice trimestriel quasiment doubler grâce à une augmentation de ses tarifs et des volumes de livraisons mais l'absence d'objectif financier pour 2021 fait reculer le titre de 3% dans les échanges en avant-Bourse.

* PPG INDUSTRIES - Le groupe chimique a fait une offre de 1,1 milliard d'euros pour le rachat du producteur finlandais de peintures Tikkurila.

* DOW - J.P. Morgan a relevé sa recommandation à surpondérer contre neutre.

