Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices indiquent une ouverture en hausse de l'ordre de 0,5% :

* Les COMPAGNIES AÉRIENNES sont sur le point de bénéficier d'un nouveau programme d'aides fédérales de 17 milliards de dollars (13,9 milliards d'euros) qui vise à soutenir l'emploi dans le secteur pendant quatre mois, ont déclaré à Reuters des représentants de parlementaires américains.

* MODERNA - Une réunion d'experts indépendants de la Food and Drug Administration (FDA) doit se tenir ce jeudi pour débattre de l'opportunité de recommander une autorisation d'utilisation en urgence du vaccin contre le COVID-19 de Moderna.

* PFIZER et BIONTECH - L'Union européenne va faire valoir son option d'achat pour 100 millions de doses supplémentaires du vaccin anti-COVID-19 de Pfizer et BioNTech, selon des fonctionnaires de l'UE et un document interne.

* ACCENTURE - Le fournisseur de services de conseil et d'externalisation a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel après avoir réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice par action supérieurs aux attentes du marché au premier trimestre, profitant de la demande pour ses services numériques, d'informatique dématérialisée et de sécurité. En avant-Bourse, l'action prend 4,6%.

* ROKU gagne plus de 7% en avant-Bourse après l'annonce d'un accord avec WarnerMedia, contrôlé par AT&T, pour intégrer le service de streaming HBO Max à la plate-forme.

* Le groupe agroalimentaire GENERAL MILLS a publié un chiffre d'affaires meilleur que prévu, porté notamment par la demande pour la nourriture pour animaux.

* LENNAR, spécialiste de la construction résidentielle aux Etats-Unis, a dégagé des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce au recul des coûts de construction et au dynamisme du marché immobilier américain. Le titre gagnait plus de 3,5% la veille dans les échanges en après-Bourse.

* NOVAVAX - L'Union européenne a conclu ses discussions préliminaires avec la société américaine Novavax pour obtenir jusqu'à 200 millions de doses de son candidat vaccin contre le COVID-19, a annoncé jeudi un porte-parole de la Commission. Le titre gagne plus de 2% en avant-Bourse.

* La hausse du bitcoin, qui a inscrit un pic historique à plus de 23.000 dollars, favorise les valeurs liées aux cryptomonnaies. RIOT BLOCKCHAIN et MARATHON PATENT s'adjugent respectivement 7,3% et 20,4%.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand, Jean-Michel Bélot et Patrick Vignal)