Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices indiquent une ouverture en hausse de près de 0,8% pour le Dow Jones comme le Standard & Poor's 500 et de 0,5% pour le Nasdaq:

* PFIZER-BIONTECH - Les Etats-Unis ont autorisé vendredi l'utilisation en urgence du vaccin contre le COVID-19 élaboré par Pfizer et BioNTech et prévoient de vacciner 100 millions de personnes d'ici à fin mars. L'action Pfizer gagne 1,5% en avant-Bourse.

* Les entreprises liées au transport aérien et au tourisme progressent grâce au lancement prochain de la campagne vaccinale aux Etats-Unis, qui fait espérer une sortie de la crise sanitaire. United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines gagnent de 1,5% à 3%, Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line et Carnival de 3% à 5%.

* Les valeurs bancaires, sensibles à l'évolution des perspectives économiques, progressent elles aussi en avant-Bourse. BANK OF AMERICA, CITIGROUP, JPMORGAN CHASE & CO, GOLDMAN SACHS, WELLS FARGO et MORGAN STANLEY prennent entre 1% et 1,5%.

* FEDEX et UPS, chargées d'une part importante de la logistique de distribution du vaccin aux Etats-Unis, gagnent respectivement 1,7% et 1,9% en avant-Bourse.

* TESLA - S&P Dow Jones Indices a annoncé vendredi que Tesla ferait son entrée dans l'indice S&P-100 en remplacement d'OCCIDENTAL PETROLEUM. Le constructeur automobile succédera à APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT dans le S&P-500, qu'il intégrera le 21 décembre.

* ALEXION - AstraZeneca a annoncé samedi le rachat de l'entreprise américaine de biotechnologie pour 39 milliards de dollars (32,2 milliards d'euros), afin de se renforcer dans le développement de traitements contre les maladies rares et dans le secteur de l'immunologie. Dans les échanges en avant-Bourse, Alexion grimpe de 31,3% tandis qu'AstraZeneca cède plus de 5% à Londres.

* ALPHABET - Une panne a affecté lundi les services du groupe, notamment YouTube, Gmail et Google Drive, tàuchant des milliers d'utilisateurs à travers le monde.

* ALIBABA - Le régulateur du marché chinois a annoncé lundi avoir infligé des amendes de 500.000 yuans (62.910 euros) à Alibaba, China Literature, filiale de Tencent Holdings, et Shenzhen Hive Box pour n'avoir pas déclaré correctement des acquisitions en vue de leur examen par l'autorité de la concurrence. Le titre Alibaba coté à New York perd 1,5% en avant-Bourse; celui coté à Hong Kong a abandonné 2,6%.

* APPLE va enquêter sur une éventuelle violation des directives relatives aux fournisseurs par son sous-traitant taïwanais Wistron après la mise à sac d'une usine de production d'iPhone exploitée par ce dernier près de Bangalore, en Inde.

* STATE STREET étudie plusieurs options pour son activité de gestion d'actifs y compris un rapprochement avec un concurrent parmi lesquels INVESCO et UBS, a rapporté vendredi Bloomberg en citant des sources proches du dossier.

* ELECTRONICS ARTS a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat du britannique Codemasters dans le cadre d'une opération évaluée à 1,2 milliard de dollars (988 millions d'euros) qui est supérieure à l'offre de TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE. L'éditeur de jeux vidéo gagne 3% en avant-Bourse.

* TRINSO va racheter l'activité PMMA (polyméthacrylate de méthyle) d'Arkema pour 1,137 milliard d'euros, a annoncé lundi le groupe français.

* CUREVAC a annoncé lundi avoir recruté le premier participant à son essai clinique de Phase 2b/3 de son candidat-vaccin contre le COVID-19.

* GILEAD - Une étude réalisée sur un patient par des chercheurs britanniques conclut à une grande efficacité du remdesivir de Gilead contre le COVID-19, ce qui contredit les conclusions d'études antérieures.

* HUNTINGTON BANCSHARES et TCF FINANCIAL ont conclu un accord de fusion, qui se fera entièrement en actions, pour créer un groupe valorisé près de 22 milliards de dollars (18,1 milliards d'euros), ont annoncé dimanche les deux banques américaines.

* PLURALSIGHT - Le groupe de capital-investissement Vista Equity a annoncé l'acquisition de Pluralsight dans le cadre d'une opération en numéraire qui valorise la société américaine de logiciels d'apprentissage à 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros).

* MCDONALD's - UBS a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours à 240 dollars contre 230 dollars.

