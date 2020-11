Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse modérée pour le S&P-500 et le Dow Jones mais en légère hausse pour le Nasdaq:

* S&P GLOBAL a annoncé lundi le rachat d'IHS MARKIT pour un montant de 44 milliards de dollars (36,7 milliards d'euros), la plus importante fusion en valeur depuis le début de l'année. Le titre IHS Markit gagne environ 7% dans les échanges avant l'ouverture alors que S&P Global cède 1,6%. Deutsche Bank a entamé le suivi du titre S&P Global à l'achat.

* SALESFORCE pourrait annoncer mardi après la clôture des marchés américains avoir conclu le rachat de SLACK TECHNOLOGIES dans le cadre d'une opération payable ôur moitié en numéraire, pour le reste en actions, rapporte lundi CNBC. Par ailleurs, Barclays a abaissé sa recommandation sur Slack à "pondération en ligne" contre "surpondérer". Le titre Slack bondit de 8,2% en avant-Bourse alors que Salesforce perd 1,1%.

* MODERNA va déposer ce lundi aux Etats-Unis et en Europe des demandes d'autorisations de mises sur le marché pour son vaccin anti-coronavirus, sa formule ayant montré une efficacité à 94,1% dans les études cliniques de stade avancé. L'action Moderna prend plus de 11% en avant-Bourse.

* NOVAVAX a déclaré lundi qu'il avait repoussé une nouvelle fois le lancement d'un essai clinique de phase III aux États-Unis sur son vaccin expérimental contre le COVID-19, évoquant un démarrage possible dans les semaines à venir. En avant-Bourse, le titre recule de 5,3%.

* CHEVRON, OCCIDENTAL PETROLEUM et CONOCOPHILLIPS perdent de 1% à 2,4% en avant-Bourse dans le sillage du recul des cours du brut sur fond de doutes concernant la reconduction par l'Opep et ses alliés des accords limitant la production afin de soutenir les cours.

* MACY'S, WALMART et BEST BUY perdent entre 0,2% et 1,9% en avant-Bourse après le "Black Friday", premier jour de la saison des promotions de fin d'année, marquée par une baisse des fréquentations des magasins pour cause de crise sanitaire.

* GENERAL MOTORS et NIKOLA ont présenté lundi une nouvelle version, moins ambitieuse, de leur accord de coopération, qui ne prévoit plus l'entrée de GM au capital du concepteur de véhicules électriques. Le nouveau projet, non-contraignant, est sujet à négociations. L'action Nikola perd 3,9% et GM 0,8% dans les échanges en avant-Bourse.

* TESLA a obtenu l'autorisation de vendre en Chine son véhicule sportif Model Y fabriqué à Shanghai, montre lundi un document publié sur le site du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)