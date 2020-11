Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse :

* PFIZER et BIONTECH ont annoncé mercredi que leur candidat vaccin contre le COVID-19 était efficace à 95%, selon l'analyse définitive des essais cliniques de phase 3. Les deux laboratoires prévoient de déposer dans les jours à venir une demande d'autorisation d'urgence aux Etats-Unis. Pfizer et BionNTech prennent respectivement 3% et 8% en avant-Bourse.

* BOEING - L'Autorité fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis a annoncé mercredi la levée de l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX, un avion cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes ayant fait 346 morts en l'espace de cinq mois. L'action Boeing gagne 5,7% en avant-Bourse et devrait ouvrir à un plus haut de début juin. Les titres des principales COMPAGNIES AÉRIENNES américaines prennent de 1,7% à 3,4%.

* APPLE a annoncé mercredi son intention d'abaisser la commission qu'il prélève sur les ventes d'applications et de services via l'App Store pour les développeurs réalisant un milliard de dollars ou moins de chiffre d'affaires annuel sur son magasin. L'action perd 0,6% en avant-Bourse.

* GOLDMAN SACHS prépare une deuxième vague de suppressions d'emplois, trois mois après avoir annoncé la suppression de 400 postes, ont déclaré mardi à Reuters des personnes au fait des discussions.

* TARGET gagne 2% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes grâce au succès de son offre de livraison rapide.

* LOWE'S anticipe un bénéfice trimestriel bien en deçà des estimations en raison des investissements importants pour renforcer son activité en ligne et augmenter les primes des employés pendant la pandémie. La chaîne de magasins d'ameublement perd 5,7% en avant-Bourse.

* GENERAL MOTORS - Le constructeur automobile américain va dévoiler jeudi les détails d'une vaste stratégie sur les véhicules électriques visant à convaincre les investisseurs qu'il peut être un concurrent sérieux pour Tesla, ont déclaré des personnes proches du dossier

* TESLA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours, à 540 dollars contre 360 dollars. Le titre gagne 3,2% en avant-Bourse après avoir déjà pris plus de 8% mardi après l'annonce de son entrée prochaine dans le S&P-500.

* SPIRIT AEROSYSTEMS - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 40 dollars contre 24 dollars.

* HONEYWELL - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)