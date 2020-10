Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture des indices de référence en forte baisse:

* MICROSOFT a publié mardi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, ses logiciels ayant bénéficié de l'essor du télétravail. L'action perd cependant 1,6% dans les échanges avant l'ouverture, les prévisions pour certaines divisions ayant déçu les analystes.

Dans son sillage, APPLE, ALPHABET, AMAZON et FACEBOOK, qui publieront leurs résultats jeudi, perdent de 0,9% à 1,6% en avant-Bourse.

* BOEING a fait état mercredi d'une perte nette pour le quatrième trimestre consécutif en raison des effets de la pandémie de coronavirus et de l'immobilisation prolongée du 737 MAX. L'action prend 1% en avant-Bourse.

* GENERAL ELECTRIC a publié mercredi une perte nette trimestrielle réduite et un cash-flow positif grâce à la réduction des coûts de ses activités dans l'aviation et l'énergie. L'action gagne 5,8% en avant-Bourse.

* BANQUES - GOLDMAN SACHS, JPMORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, BANK OF AMERICA, WELLS FARGO et CITIGROUP perdent de 1,6% à 1,8% en avant-Bourse parallèlement à la baisse des rendements obligataires.

* COMPAGNIES AÉRIENNES - SPIRIT AIRLINES, SOUTHWEST AIRLINES, ALASKA AIR GROUP, UNITED AIRLINES, DELTA AIR LINES et AMERICAN AIRLINES perdent de 1% à 2,8% en avant-Bourse. Le secteur est en première ligne dans la crise du coronavirus.

* ALPHABET - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur Google pour abus présumé de position dominante sur l'affichage de la publicité en ligne en Italie.

* UNITED PARCEL SERVICE (UPS) a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel en hausse de 11,8%, les restrictions sur les déplacements ayant fait grimper le volume de ses livraisons. L'action prend 2,4% en avant-Bourse.

* INTEL perd 1% en avant-Bourse et se dirige vers une quatrième séance dans le rouge. RBC a abaissé son objectif de cours en disant que le rachat, annoncé mardi, de XILINX par AMD pourrait lui faire perdre des parts de marché.

* EXXONMOBIL, CHEVRON et TECHNIPFMC perdent de 1,1% à 1,9% dans le sillage de la forte baisse des cours du brut.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES a annoncé mercredi avoir renoué avec un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre grâce au rebond du marché automobile, particulièrement aux Etats-Unis, après l'impact brutal de la pandémie de coronavirus subi au premier semestre.

* GENERAL DYNAMICS a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel en baisse de 8,7%, la crise sanitaire ayant pesé sur ses ventes d'avions de combat.

* ANTHEM a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à une réduction de ses coûts, de nombreux Américains ayant reporté des soins médicaux non-essentiels en raison de la pandémie de coronavirus. L'action perd cependant plus de 4% en avant-Bourse, en raison notamment de prévisions incomplètes.

* BLACKSTONE GROUP a publié mercredi un bénéfice trimestriel en hausse de 9% sur un an, le muméro un mondial de la gestion alternative ayant profité de la hausse des valorisations pour réaliser des plus-values sur des cessions de participations.

* MASTERCARD a publié mercredi un bénéfice trimestriel en baisse de 28% en raison de la baisse des dépenses de la part des titulaires de ses cartes sur fond de crise sanitaire. L'action perd 4,1% en avant-Bourse.

* OMNICOM - MoffettNathanson relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre".

* GARMIN prend 4% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires annuel supérieure aux attentes du marché.

* FIRST SOLAR prend 15% en avant-Bourse après avoir publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street.

* TUPPERWARE BRANDS prend près de 10% en avant-Bourse après des résultats trimestriels bien accueillis.

