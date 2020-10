Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* ADVANCED MICRO DEVICES, le concepteur de semi-conducteurs, a annoncé mardi le rachat de son concurrent XILINX pour 35 milliards de dollars (29,7 milliards d'euros) et présenté des résultats financiers et des prévisions supérieurs aux attentes. Dans les échanges en avant-Bourse, Xilinx gagne 12% et AMD recule de 4%.

* PFIZER a fait état mardi d'un recul de 4,3% de son chiffre d'affaires trimestriel, pénalisé par la concurrence pour son antidouleur Lyrica et la baisse de la demande pour d'autres traitements avec la pandémie de COVID-19. Le géant pharmaceutique cède 1,4% en avant-Bourse.

* MERCK & CO a publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et relevé son objectif de profit annuel à la faveur des ventes solides de son traitement contre le cancer Keytruda. Le titre avance de 0,7% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street.

* ELI LILLY - Le groupe pharmaceutique a publié mardi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison d'une baisse de demande pour certains de ses médicaments et de l'augmentation des coûts de développement des traitements contre le COVID-19.

* CATERPILLAR a annoncé un bénéfice en baisse de 54% au titre du troisième trimestre, le fabricant d'engins de chantier et d'équipements miniers ayant vu chuter la demande dans ses principaux segments d'activités.

* 3M - Le conglomérat industriel a dégagé un bénéfice meilleur qu'attendu au troisième trimestre, la crise sanitaire ayant soutenu la demande pour ses produits de santé.

* TIFFANY - La Commission européenne a donné lundi son feu vert au projet d'acquisition de Tiffany par LVMH, a annoncé le joaillier.

* RAYTHEON TECHNOLOGIES, fabricant de composants aéronautiques, a publié mardi un bénéfice au-dessus des attentes du marché grâce à un meilleur contrôle des coûts dans un contexte de baisse de la demande des compagnies aériennes avec la crise sanitaire. Le titre cède néanmoins 1% en avant-Bourse.

* JETBLUE a vu son chiffre d'affaires chuter de 76% à 492 millions de dollars au troisième trimestre en raison de la baisse des voyages mais la compagnie aérienne s'est montrée positive pour les réservations à venir. Le titre prend 2,7% en avant-Bourse.

* AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) a annoncé lundi le remplacement de son directeur général et son intention de scinder ses activités d'assurance vie et d'assurance retraite, des nouvelles très bien accueillies par les investisseurs puisque le titre gagne 7% en avant-Bourse.

* LAS VEGAS SANDS - L'opérateur de casinos envisage la vente de ses établissements de Las Vegas pour environ six milliards de dollars (5,08 milliards d'euros), a fait savoir lundi à Reuters une source proche du dossier, une décision qui annoncerait probablement la sortie du groupe de l'industrie du jeu aux États-Unis et son recentrage sur Macao et Singapour. L'action prend 3,5% en avant-Bourse.

* Le courtier CHARLES SCHWAB a annoncé lundi la suppression d'environ 1.000 postes à la suite de l'acquisition de TD Ameritrade il y a un an.

* HARLEY-DAVIDSON. Le constructeur de motos grimpe de 8,3% en avant-Bourse après avoir dégagé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

* J.M. SMUCKER va céder la marque Crisco à son rival B&G FOODS pour 550 millions de dollars (465 millions d'euros) dans le cadre d'une opération intégralement en actions afin de se recentrer son activité sur les aliments pour animaux de compagnie, le café et les collations.

* RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL, propriétaire de la chaîne de restauration rapide Burger King, a fait état d'une baisse de 27,8% de son bénéfice trimestriel, plombé notamment par des investissements en équipements anti-COVID-19.

* MICROSOFT publiera ses résultats après la clôture des marchés.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)