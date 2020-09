Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse de 0,8% pour le Dow Jones et de 0,3% pour le S&P-500 mais en léger repli pour le Nasdaq.

* NIKE a publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal en cours dépassent le consensus. Le titre gagne près de 13% dans les transactions en avant-Bourse et pourrait inscrire un record dès l'ouverture, ce qui a conduit plusieurs analystes à relever leur objectif de cours. Dans le sillage de Nike, son concurrent UNDER ARMOUR prend 3.5%

* TESLA perd plus de 5% en avant-Bourse en dépit de la promesse de son fondateur, Elon Musk, de réduire fortement les coûts de fabrication dans les trois ans à venir, les présentations de mardi ayant déçu une partie des investisseurs.

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé avoir commencé mercredi les tests sur 60.000 personnes de son vaccin expérimental à injection unique contre le COVID-19. L'action prend 2,1% en avant-Bourse.

* TWITTER prend 2,4% en avant-Bourse après un relèvement de recommandation par Pivotal Research, qui passe à l'achat sur la valeur.

* WESTERN DIGITAL prend 3,8% en avant-Bourse après un relèvement de recommandation par Craig-Hallum, à "achat" contre "conserver".

* AMERICAN EXPRESS perd 1,7% en avant-Bourse après un abaissement de recommandation à "sous-performer" par BofA Global Research.

* JPMORGAN CHASE - Le groupe bancaire est en train de transférer environ 200 milliards d'euros d'actifs du Royaume-Uni vers l'Allemagne en raison du Brexit, a rapporté Bloomberg News en citant des sources proches du dossier.

* LULULEMON ATHLETICA - L'action de la marque de vêtements de sport prend 2,6% dans les échanges avant l'ouverture après avoir annoncé la reprise de ses achats d'actions, interrompus par la crise du coronavirus.

* SHOPIFY - L'action du spécialiste du commerce en ligne cédait 1,5% dans les échanges hors séance après l'annonce d'un détournement de certaines données de clients par deux salariés, qu'il a dénoncés au FBI.

* KKR - Le groupe de capital-investissement va investir 755 millions de dollars dans les activités de distribution de l'indien Reliance Industries, a annoncé ce dernier mercredi.

* GOODRX - La plate-forme de traitement en ligne des ordonnances médicales fait son entrée sur le Nasdaq ce mercredi après avoir fixé le prix d'introduction de ses actions à 33 dollars, au-dessus de la fourchette indicative. L'opération lui a permis de lever 1,14 milliard de dollars au total et valorise la société 12,7 milliards de dollars.

* CATERPILLAR - Bernstein reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du marché".

