Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones, en hausse de 0,3% environ pour le Standard & Poor's 500 et en progression de 0,6% pour le Nasdaq:

* TESLA perd 3,4% en avant-Bourse après les déclarations de son PDG, Elon Musk, sur les difficultés à accélérer la production et précisant que la stratégie du constructeur en matière de production de batteries ne tournera pas à plein régime avant 2022.

* INTEL a obtenu l'accord des autorités américaines pour continuer à fournir certains produits, dont des puces et des semi-conducteurs, à Huawei Technologies, a annoncé mardi un porte-parole de la société.

* ORACLE/WALMART - L'accord que le chinois ByteDance a conclu avec Oracle et Walmart pour l'avenir de l'application TikTok aux Etats-Unis ne devrait pas obtenir le feu vert du gouvernement à Pékin, a écrit lundi soir la presse officielle chinoise. L'action Oracle perd 1,2% en avant-Bourse.