Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones et en hausse modérée pour le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq :

* ORACLE recule de 1,6% en avant-Bourse après des informations de Reuters selon lesquelles Donald Trump s'apprête à interdire le téléchargement des applications Tiktok et WeChat aux Etats-Unis à partir du 20 septembre. Le groupe américain avait annoncé en début de semaine qu'il s'allait s'associer avec le chinois ByteDance pour poursuivre les activités de TikTok aux Etats-Unis. Les autres réseaux sociaux FACEBOOK et SNAP progressaient respectivement de 1,6% et 2,3% en avant-Bourse.

* APPLE a annoncé vendredi qu'il ouvrirait le 23 septembre sa première boutique en ligne en Inde, juste avant la période des principaux jours fériés du pays, qui est souvent la plus importante de l'année en terme de ventes pour le secteur de la distribution.

* Le SECTEUR BANCAIRE pourrait réagir aux déclarations de la Réserve fédérale, qui décidera d'ici la fin du mois si elle continue de plafonner les dividendes et les rachats d'actions des banques et présentera avant la fin de l'année les résultats de nouveaux tests de résistance intégrant l'impact de la pandémie de coronavirus.

* UNITY SOFTWARE - L'éditeur de logiciels pour le secteur du jeu vidéo sera coté pour la première fois ce vendredi après avoir levé 1,3 milliard de dollars au terme d'une offre publique de vente dont il a fixé le prix à 52 dollars par action, au-dessus de la fourchette indicative de 44 à 48 dollars, pourtant revue en hausse lundi.

* TESLA - Wedbush et Piper Sandler ont relevé leur objectif de cours, à 475 dollars et 515 dollars respectivement, sur le constructeur de voitures électroniques. Le titre prend 2,2% en avant-Bourse à 439,90 dollars.

* BEYOND MEAT - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre", jugeant la surperformance du titre depuis le début de l'année (108%) irrationnelle et injustifiée par ses fondamentaux. L'action perd 4,1% en avant-Bourse.

* EASTMAN KODAK prend 7,4% en avant-Bourse et se dirige vers sa troisième séance consécutive de gains dans le sillage du résultat d'une enquête indépendante innocentant sa direction face à des accusations de délit d'initié.

(Marc Angrand)