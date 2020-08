Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en hausse modérée :

* APPLE et TESLA vivent leur dernière séance à leur cours actuel puisque ces actions seront fractionnées respectivement par 4 et 5 après la clôture.

* COCA-COLA a annoncé vendredi son intention de réduire ses effectifs dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration. Le géant américain des sodas n'a pas précisé le nombre total de postes concernés mais a dit vouloir notamment supprimer 4.000 emplois via des départs volontaires aux Etats-Unis, au Canada et à Porto Rico. L'action prend 1% en avant-Bourse.

* GAP a fait état jeudi d'une hausse surprise de ses ventes trimestrielles à magasins comparables, portée par la progression des ventes en ligne de ses marques Old Navy et Athleta. L'action prenait plus de 4% dans les échanges après la clôture de jeudi.

* DELL TECHNOLOGIES a fait état jeudi d'une baisse moins prononcée que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel et d'un bénéfice supérieur aux attentes grâce au succès de ses petits ordinateurs portables et de ses logiciels liés au télétravail. RBC a relevé sa recommandation sur le titre à "surperformer".

* HP INC. prend 3,2% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

* MODERNA a annoncé vendredi être en discussions avec le gouvernement japonais pour la fourniture potentielle d'au moins 40 millions de doses de son candidat vaccin contre le COVID-19.

* WORKDAY prend 12,6% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé sa prévision d'abonnements annuels.

* ULTA BEAUTY bondit de 14% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

* KELLOGG - Citigroup entame son suivi sur la valeur avec un conseil à l'achat.

* GENERAL MILLS - Citigroup entame son suivi avec une recommandation "neutre".

(Service Marchés)