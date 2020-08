Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,6% pour le Dow Jones et de 0,5% pour le S&P-500 mais en léger repli pour le Nasdaq :

* SALESFORCE, AMGEN et HONEYWELL INTERNATIONAL vont faire leur entrée dans l'indice Dow Jones à partir du 31 août, a indiqué lundi S&P Dow Jones Indices. Les trois sociétés, qui prennent mardi autour de 4% en avant-Bourse, remplaceront EXXON MOBIL, PFIZER et RAYTHEON TECHNOLOGIES. Les trois sortants perdent de 1,3% à 2,2% en avant-Bourse.

* TIFFANY a confirmé mardi sa volonté de reporter au 24 novembre la date butoir pour la finalisation de son rachat par LVMH, dans un avis transmis à la SEC, l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis.

* EXXON MOBIL se prépare à faire d'importantes réductions de coûts et à supprimer des postes afin de préserver un dividende de 8%, selon des personnes proches du dossier.

* APPLE - Un juge fédéral a ordonné à Apple de ne pas supprimer le moteur de jeu développé par Epic Games, utilisé par des centaines d'autres fabricants d'applications et devenu l'objet d'une bataille anticoncurrentielle entre les sociétés.

* TESLA - Elon Musk, directeur général de Tesla, a suggéré que le constructeur américain de voitures électriques pourrait être en mesure de produire en masse des batteries plus puissantes et d'une durée de vie plus longue d'ici trois à quatre ans.

* DELTA AIR LINES a prévu de licencier 1.941 pilotes en octobre, a indiqué la compagnie aérienne américaine dans un mémo que Reuters a consulté lundi, citant les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus et une demande en berne dans le secteur aérien.

* BEST BUY perd 3% en avant-Bourse après avoir dit prévoir un ralentissement de la croissance de ses ventes dans le semaines à venir.

* J.M. SMUCKER a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel après avoir publié des ventes trimestrielles en hausse grâce à la reprise de la demande.

* MEDTRONIC gagne 3% dans les transactions avant l'ouverture à la suite de la publication de ses résultats trimestriels.

* STARBUCKS - Stifel relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

