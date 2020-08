Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture en légère hausse:

* WALMART - L'action du numéro un mondial de la grande distribution hésite dans les échanges en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes accompagnés de commentaires plus prudents sur l'évolution des ventes ces dernières semaines.

* HOME DEPOT a publié mardi des ventes à magasins comparables supérieures aux attentes au titre du deuxième trimestre, les consommateurs, confinés chez eux par la pandémie de coronavirus, ayant nettement augmenté leurs dépenses consacrées bricolage et à l'aménagement intérieur. L'action prend environ 1% en avant-Bourse et son concurrent LOWE'S s'adjuge 1,6%.

* KOHL'S perd 4,4% en avant-Bourse malgré un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et une perte moins lourde qu'anticipé.

* AMAZON progresse d'environ 1% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de la création de 3.500 emplois dans six grandes métropoles américaines et d'un investissement de 1,4 milliard de dollar dans le développement de ses infrastructures technologiques.

* APPLE a annoncé mardi le lancement d'une offre de radio en ligne, Apple Music Radio, dans 165 pays. Dans les échanges en avant-Bourse, son concurrent sur ce marché SPOTIFY perd 1,7%.

* ORACLE a engagé des discussions préliminaires avec ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, et envisage sérieusement la possibilité de racheter les opérations de l'application aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, a rapporté lundi le Financial Times. L'action prend 3,5% en avant-Bourse.

* TESLA, qui pris lundi plus de 11% lundi pour enrichir sa collection de records, gagne encore 5% en avant-Bourse pour dépasser 1.900 dollars.

* Les distributeurs pharmaceutiques MCKESSON GROUP AMERISOURCEBERGEN et CARDINAL HEALTH ainsi que le laboratoire JOHNSON & JOHNSON reculent en avant-Bourse après les informations du Wall Street Journal selon lesquelles des Etats américains leur réclament quelque 26,4 milliards de dollars dans le cadre des actions judiciaires liées à la crise des opioïdes.

* BOEING a annoncé lundi son deuxième plan de départs volontaires de l'année pour lutter contre l'impact de la crise du coronavirus sur son activité.

* DELTA AIR LINES a annoncé mardi un partenariat avec CVS HEALTH pour utiliser son test de dépistage rapide du coronavirus sur ses équipages.

* BEST BUY - Wedbush relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".

(Service Marchés)