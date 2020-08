Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices indiquent une ouverture en hausse de 0,7% à 0,9%:

* LIBERTY GLOBAL a annoncé mercredi le rachat de Sunrise Communications, une opération qui valorise le groupe suisse de télécoms à 6,8 milliards de francs suisses (6,3 milliards d'euros). L'action Sunrise Communications bondit de 26,1% à la Bourse de Zurich.

* TESLA va diviser par cinq le prix de son action, parmi les plus chères de Wall Street à plus de 1.450 dollars, pour la rendre plus accessible à ses employés et aux investisseurs particuliers. L'opération aura lieu après la clôture du 28 août. Le titre du constructeur de voitures électriques, qui a pris plus de 200% cette année, est en hausse de 5,6% en avant-Bourse.

* MODERNA - Les Etats-Unis ont conclu un accord d'environ 1,5 milliard de dollars avec Moderna pour obtenir 100 millions de doses du potentiel vaccin du laboratoire américain contre le COVID-19, ont annoncé mardi l'entreprise et la Maison blanche. Le titre du laboratoire américain gagne 9% dans les échanges avant l'ouverture.

* EXXON MOBIL et CHEVRON gagnent respectivement 1,2% et 1,5% en avant-Bourse dans le sillage de la hausse des cours du brut, portés par l'augmentation de la demande en carburant.

