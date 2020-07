Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en repli modéré :

* PFIZER a fait état mardi d'un bénéfice au deuxième trimestre en recul de 32% mais supérieur aux attentes des analystes et a relevé sa prévision de bénéfice annuel. Le laboratoire a annoncé par ailleurs avoir lancé des essais à grande échelle pour un candidat vaccin contre le COVID-19. L'action grimpe de 3,1% dans les transactions avant l'ouverture.

* MCDONALD'S perd 2,1% en avant-Bourse après avoir annoncé une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles à restaurants constants et un bénéfice plus faible que prévu.

* 3M - Le conglomérat industriel a annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels inférieurs aux attentes, en raison du ralentissement économique provoqué par la crise du coronavirus. Son action cède 3% en avant-Bourse.

* RAYTHEON TECHNOLOGIES a accusé une perte trimestrielle de 3,84 milliards de dollars contre un bénéfice l'an dernier, affecté par la baisse des ventes de sa principale filiale, Collins Aerospace. Le titre gagne 2% en avant-Bourse.

* ALTRIA, le fabricant des cigarettes Marlboro, a dit mardi attendre une progression de 4% de son bénéfice sur l'année et a augmenté son dividende, affirmant avoir plus visibilité sur les effets de la pandémie sur la demande des consommateurs.

* CENTENE - L'assureur santé perd 3,4% en avant-Bourse après avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

* D.R. HORTON a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel en hausse d'environ 10%, le numéro un mondial de la maison individuelle profitant du bas niveau des taux pour les prêts immobiliers et d'une hausse de la demande pour les logements à la périphérie des villes.

* HARLEY-DAVIDSON perd 3,5% en avant-Bourse après avoir publié une perte trimestrielle contre un bénéfice un an plus tôt.

* JETBLUE AIRWAYS a fait état d'une perte trimestrielle de 320 millions de dollars en raison de la pandémie et a dit s'attendre à ce que la demande reste instable et la reprise incertaine.

* TRIP.COM est en pourparlers avec des investisseurs potentiels sur le financement de son retrait du Nasdaq en raison de la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine et l'impact du coronavirus sur son activité, ont déclaré des sources à Reuters. Le titre gagne 11% en avant-Bourse.

* TESLA a lancé une importante campagne de recrutement à Shanghai pour embaucher des concepteurs et des ouvriers pour son usine chinoise où la production de véhicules électriques s'accélère.

* T-MOBILE US - Exane BNP Paribas entame le suivi à "surperformance".

* STARBUCKS, EBAY, VISA, AMGEN ou encore ADVANCED MICRO DEVICES publieront leurs résultats après la clôture.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)