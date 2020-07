Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 et quasiment à l'équilibre pour le Dow Jones et le Nasdaq :

* PFIZER et BIONTECH ont annoncé mercredi que le candidat vaccin développé conjointement avait montré des résultats encourageants et s'était révélé bien toléré lors des premiers essais sur l'homme. Le titre Pfizer gagne plus de 5% en avant-Bourse.

* BOEING n'a pas soumis à l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) des documents détaillant les changements apportés au système anti-décrochage MCAS du 737 MAX mis en cause dans deux accidents meurtriers l'an dernier, selon un rapport gouvernemental que Reuters a consulté.

* FEDEX a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels meilleurs qu'attendu, grâce entre autre à la forte augmentation des livraisons à domicile pendant le confinement. JPMorgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" et plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours. Le titre FedEx progresse de 11,5% dans les échanges avant l'ouverture.

* Les valeurs du secteur des croisières comme NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS, ROYAL CARIBBEAN CRUISES et CARNIVAL perdent entre 2,3% et 2,6% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un nombre record de nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis.

* GENERAL MILLS - Le groupe agroalimentaire, propriétaire notamment des marques Yoplait et Häagen-Dazs, a fait état mercredi de résultats trimestriels meilleurs que prévu, les mesures de confinement instaurées face à la pandémie ayant dopé la demande pour ses produits. Le titre, qui gagnait près de 2% après ces annonces, s'est retourné à la baisse et cède 2,2% en avant-Bourse.

* CONSTELLATION BRANDS gagne 3% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice par action trimestriel de 2,30 dollars sur une base comparable, contre 2,01 dollars attendu par le consensus Refinitiv IBES, et le rachat de la marque de vins Empathy Wines.

* MACY'S a publié mercredi une perte record de 3,58 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) au titre du premier trimestre de son exercice décalé et des charges de dépréciation de 3,0 milliards de dollars après la fermeture de ses magasins pour freiner la propagation du coronavirus. Le titre perd 3% en avant-Bourse.

* CAPRI, propriétaire des marques Versace et Michael Kors, a dit mercredi prévoir une baisse de 70% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice en cours, une chute plus importante qu'attendu, et des pertes "importantes", la crise sanitaire ayant un impact négatif sur la vente des produits de luxe.

* UNITED AIRLINES prévoit d'augmenter d'environ 25.000 le nombre de vols intérieurs et internationaux en août grâce à la reprise progressive de la demande.

* CARLYLE a annoncé mercredi une prise de participation de 25% dans la filiale de centres de données du groupe indien de télécommunications Bharti Airtel pour 235 millions de dollars (209,3 millions d'euros).

* DUN & BRADSTREET - Le groupe américain d'analyse commerciale a annoncé mardi que son introduction en Bourse lui avait permis de lever 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) après avoir vendu plus de titres que prévu, au-dessus de la fourchette de prix d'introduction prévue initialement. La première cotation est prévue ce mercredi.

* BEYOND MEAT gagne près de 10% en avant-Bourse après avoir annoncé la commercialisation de steaks végétaux dans les supermarchés Freshippo du groupe ALIBABA, qui marquera ses débuts dans la vente au détail en Chine.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)