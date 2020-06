Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% environ pour le Dow Jones et de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 mais en repli de 0,25% pour le Nasdaq:

* FACEBOOK et TWITTER perdent 2,6% environ en avant-Bourse et SNAP recule de 2,5% après l'annonce par plusieurs grands groupes de l'interruption de leurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Les analystes de JPMorgan estiment que ces annonces créent un risque à court terme pour l'action Facebook.

* BOEING entamera ce lundi une série de vols de certification pour le 737 MAX qui s'étaleront sur trois jours, a-t-on appris de sources proches du dossier. Le titre gagne 3,2% dans les transactions en avant-Bourse.

* CHESAPEAKE ENERGY a déposé le bilan dimanche, devenant le plus grand groupe gazier et pétrolier américain à demander à être placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis, plombé par une lourde dette et l'impact du coronavirus sur le secteur de l'énergie.

* COTY a annoncé l'acquisition de 20% du capital de la marque de maquillage KKW, créée par la star de la télé-réalité Kim Kardashian West, pour 200 millions de dollars. Le titre bondit de près de 17% en avant-Bourse.

* STARBUCKS va faire une pause dans ses programmes publicitaires payants sur tous les réseaux sociaux alors que le groupe mène une réflexion sur les solutions pour éviter la propagation des discours de haine, a déclaré dimanche le groupe dans un communiqué.

* KKR et APOLLO GLOBAL MANAGEMENT figurent parmi les acquéreurs potentiels des activités de gestion de fortune de National Australia Bank, une opération dont le montant pourrait dépasser un milliard de dollars australiens (610 millions d'euros), a-t-on appris de trois sources proches du dossier.

* GILEAD SCIENCES a annoncé lundi avoir fixé le prix du remdesivir pour le traitement du Covid-19 à 390 dollars par ampoule aux Etats-Unis et dans d'autres pays développés, soit 2.340 dollars pour un traitement de cinq jours, la durée préconisée dans la grande majorité des cas.

* INTERCEPT PHARMACEUTICALS chutait de plus de 34% dans les échanges en avant-Bourse juste après l'annonce du rejet par la Food and Drug Administration (FDA) d'une demande d'homologation d'un traitement de la NASH, une maladie chronique du foie.

* AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".

* WARNER MUSIC GROUP - JPMorgan entame le suivi du titre à "surpondérer" avec un objectif de 40 dollars.

(Blandine Henault et Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)