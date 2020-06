Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture proche de l'équilibre :

* CARNIVAL - Le spécialiste des croisières a publié jeudi une perte nette trimestrielle de 4,4 milliards de dollars, conséquence de l'arrêt quasi-total de ses activités provoqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe précise tabler sur un résultat net négatif pour l'ensemble de l'année.

* ALPHABET - Un logiciel d'espionnage a pris pour cible le navigateur internet Chrome développé par Google, filiale d'Alphabet, par le biais de 32 millions de téléchargements d'extensions, ont déclaré à Reuters des chercheurs d'Awake Security.

* AMAZON, FACEBOOK, APPLE, MICROSOFT, ALPHABET - La France a qualifié jeudi de "provocation" la décision des Etats-Unis de se retirer des discussions internationales sur la taxation des géants du numérique et l'Union européenne a évoqué une taxe communautaire faute d'accord sur le sujet d'ici la fin de l'année.

* CHEVRON veut céder sa participation minoritaire dans le projet North West Shelf, le plus important et le plus ancien complexe d'exploitation de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Australie, après avoir reçu des sollicitations d'acheteurs potentiels, a annoncé jeudi la société pétrolière.

* JPMORGAN CHASE & CO Les autorités chinoises ont donné leur feu vert au lancement de l'activité de dérivés du groupe bancaire, la première autorisation donnée pour un opérateur détenu à 100% par des capitaux étrangers.

* SPOTIFY - La plate-forme de musique en ligne a conclu un accord exclusif avec Kim Kardashian West pour héberger un podcast portant sur les erreurs judiciaires et la réforme de la justice pénale, a déclaré mercredi un représentant de la star de télé-réalité. L'action Spotify gagnait près de 9% en après-Bourse.

* KKR a annoncé jeudi avoir conclu le rachat de l'opérateur néerlandais de parcs et d'hébergements de loisirs Roompot pour un montant non précisé.

* TESLA - Jefferies a relevé son objectif de cours à 1.200 dollars contre 650 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)