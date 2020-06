Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 1,5% pour le Nasdaq, de 2% pour le S&P-500 et 2,4% pour le Dow Jones :

* Le SECTEUR FINANCIER devrait nettement baisser à l'ouverture à la suite des annonces de la Réserve fédérale qui prévoit de maintenir ses taux directeurs proche de zéro jusqu'en 2022 au moins. Dans les échanges en avant-Bourse, BANK OF AMERICA, CITIGROUP et JPMORGAN CHASE & CO perdent entre 4% et 4,8%.

* SEMI-CONDUCTEURS - Un groupe de parlementaires démocrates et républicains américains a présenté mercredi un projet de loi visant à fournir plus de 22,8 milliards de dollars d'aides aux fabricants de semi-conducteurs afin de favoriser la construction d'usines aux Etats-Unis sur fond de rivalité technologique avec la Chine.

* FORD a annoncé mercredi le rappel de 2,15 millions de véhicules aux Etats-Unis pour d'éventuels défauts de fermeture des portières.

* BOEING a déclaré à des compagnies aériennes qu'il espérait mener fin juin un important vol test de certification du 737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question, confirmant une information de Bloomberg.

* REGENERON - Le laboratoire français Sanofi a fait état jeudi de nouvelles perspectives d'indications pour son anticorps monoclonal Dupixent, développé dans le cadre de son partenariat avec la biotech américaine et utilisé dans le traitement de la dermatite atopique sévère et de l'asthme.

* AMAZON et EBAY - L'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) a ordonné aux deux groupes américains de commerce en ligne de retirer de la vente des produits désinfectants potentiellement dangereux et mensongers, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

Par ailleurs, l'Union européenne prévoit de déposer plainte contre Amazon pour ses pratiques anti-concurrentielles vis-à-vis de ses vendeurs tiers, d'après une information du Wall Street Journal.

* GRUBHUB - Just Eat Takeaway a annoncé mercredi avoir conclu le rachat Grubhub pour 7,3 milliards de dollars payables intégralement en actions, une opération qui, si elle était finalisée, donnerait naissance au plus grande groupe mondial de livraison de repas commandés en ligne hors Chine. L'action Grubhub gagne 7,5% en avant-Bourse. Les analystes de Credit Suisse et Barclays abaissent leur recommandation et leur objectif de cours sur le titre.

* TESLA a obtenu le feu vert du gouvernement chinois pour construire des Model 3 équipées de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP), moins chères que les modèles actuels, montre un document publié sur le site internet du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

* STARBUCKS - KeyBanc abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* LYFT, UBER TECHNOLOGIES - BTIG entame le suivi à l'achat sur les deux titres qui reculent toutefois de 3% en avant-Bourse dans un marché qui devrait nettement baisser à l'ouverture.

* BOOKING, TRIVAGO, TRIPADVISOR, TRIP.COM, EXPEDIA, YELP, MATCH - BTIG entame le suivi de ces titres à "neutre".

* ADOBE, LULULEMON ATHLETICA et PVH CORP doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture.

