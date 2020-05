Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture proche de l'équilibre pour le Standard & Poor's 500, en hausse de 0,6% pour le Dow Jones mais en repli d'environ 0,9% pour le Nasdaq:

* INTEL et ADVANCED MICRO DEVICES perdent environ 1% dans les échanges en avant-Bourse sur fond de craintes d'une nouvelle montée de tension entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de Hong Kong.

* TWITTER, FACEBOOK - Donald Trump signera jeudi un décret visant les opérateurs de réseaux sociaux, ont déclaré mercredi des représentants de la Maison blanche, quelques heures après que le président américain a menacé de réguler ou de fermer des entreprises du secteur, les accusant de vouloir étouffer les voix conservatrices. En avant-Bourse, Twitter cède 4,7% et Facebook 2,3%.

* BOEING a annoncé mercredi avoir repris la production de ses 737MAX, à un rythme toutefois peu élevé, sur son site de Renton, dans l'Etat de Washington. L'action gagne 4,7% dans les échanges en avant-Bourse et CFRA a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". Dans son sillage, l'équipementier SPIRIT AEROSYSTEMS grimpe de 6,3%.

* AMERICAN AIRLINES va réduire d'environ 30% ses effectifs dans l'encadrement comme dans les fonctions support et pourrait aussi supprimer des postes parmi les pilotes et le personnel de bord à cause de la pandémie de coronavirus, montre une lettre adressée aux employés et rendue publique mercredi.

* UNITED AIRLINES HOLDINGS est en train de remanier son équipe de direction face à l'incertitude de la reprise à court terme dans le secteur aérien, a déclaré mercredi Scott Kirby, récemment nommé directeur général de la compagnie.

* APPLE a conclu un accord avec le réalisateur américain Martin Scorsese pour produire son prochain film, "Killers of the Flower Moon", dans lequel Leonardo DiCaprio et Robert De Niro auront les rôles principaux, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains, citant des sources non identifiées.

* JPMORGAN CHASE - Le directeur général de la division de banque d'investissement a déclaré mercredi que le chiffre d'affaires de l'activité de marchés du deuxième trimestre devrait augmenter de plus de 50% par rapport à la même période l'année dernière grâce à la solidité du trading obligataire et actions.

* HERTZ GLOBAL HOLDINGS - L'investisseur milliardaire Carl Icahn, qui était le principal actionnaire du groupe de location automobile désormais en dépôt de bilan, a annoncé mercredi avoir cédé l'intégralité de sa participation d'environ 39% en précisant subir au passage une "perte importante". Le titre chute de 22,1% dans les échanges en avant-Bourse.

* HP - Le groupe de matériel informatique recule de 6,5% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse et une prévision de bénéfice pour son troisième trimestre inférieure aux attentes. JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

* NIO - Le constructeur chinois de voitures électriques coté sur le New York Stock Exchange a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Le titre cède 3,8% dans les échanges en avant-Bourse.

* NEWS CORP - La branche australienne du groupe a annoncé jeudi l'arrêt de la publication imprimée de 76 éditions locales de ses quotidiens et l'arrêt de 36 autres, une restructuration liée à la chute des recettes publicitaires qui se traduira par des suppressions de postes.

* TOLL BROTHERS - Le groupe de construction résidentielle haut de gamme a retiré ses prévisions pour l'exercice en cours en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. Le titre gagnait toutefois 8,8% dans les échanges hors séance, les résultats du trimestre à fin avril ayant dépassé les attentes des analystes.

* WORKDAY a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu pour le septième trimestre d'affilée et un partenariat avec MICROSOFT dans l'informatique dématérialisée ("cloud"). Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur le titre, qui gagne 6% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street.

* DOLLAR GENERAL et son concurrent DOLLAR TREE ont publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la demande accrue pour les produits de première nécessité, les deux distributeurs à bas coûts ayant été autorisés à rester ouverts pendant le confinement. En avant-Bourse, Dollar Tree bondit de 7,3%.

* ABERCROMBIE & FITCH a fait état jeudi d'une perte trimestrielle plus lourde que prévu en raison de la pandémie de coronavirus. Son action chute de 8% en avant-Bourse.

* UNDER ARMOUR - L'équipementier sportif gagne 2,5% en avant-Bourse après avoir annoncé la réouverture de la moitié de ses magasins nord-américains d'ici vendredi.

* QUALCOMM - KeyBanc relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". Le titre prend 1,3% en avant-Bourse.

* SALESFORCE.COM, DELL TECHNOLOGIES et COSTCO doivent publier leurs résultats après la clôture des marchés américains.

