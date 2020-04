Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* ALPHABET a publié mardi des ventes trimestrielles supérieures aux attentes des analystes pour le trimestre janvier-mars, la baisse des recettes publicitaires de la maison-mère de Google s'étant avérée moins forte qu'attendu. Le titre prend 7,6% dans les échanges en avant-Bourse.

* BOEING a fait état mercredi d'une perte pour le deuxième trimestre d'affilée et annoncé une nouvelle réduction de la production du 787 Dreamliner à cause d'une baisse de la demande mais le groupe s'est dit confiant dans sa capacité à réunir suffisamment de liquidités face à la crise. Le titre gagne plus de 6% en avant-Bourse. Selon trois sources, l'avionneur travaille avec des banques d'investissement sur un plan de financement alimenté par des émissions obligataires de plusieurs milliards de dollars.

* GILEAD SCIENCES a annoncé mercredi que son antiviral expérimental remdesivir avait permis d'atténuer les symptômes de patients atteints du COVID-19 traités en début d'infection. Le titre gagne 9% dans les échanges en avant-Bourse.

* GENERAL ELECTRIC a consommé un milliard de dollars de trésorerie dans ses activités industrielles au premier trimestre en raison de la pandémie de coronavirus, qui a provoqué une chute de 8% de son chiffre d'affaires. Le groupe s'attend à ce que la situation s'aggrave encore au cours des trois prochains mois. Le titre perd 3,4% en avant-Bourse.

* FORD MOTOR a fait état mardi d'une perte de deux milliards de dollars au premier trimestre, imputée par le constructeur à la crise sanitaire liée au coronavirus, et a dit s'attendre à ce que ses pertes s'amplifient et dépassent cinq milliards de dollars au deuxième trimestre. Le titre perd 4% en avant-Bourse.

* ADVANCED MICRO DEVICES - Le fabricant de semi-conducteurs a annoncé mardi une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours largement inférieure aux attentes et a abaissé ses perspectives de ventes annuelles, les mesures de confinement affectant la demande mondiale et les chaînes d'approvisionnement. L'action recule de 3% en avant-Bourse.

* MASTERCARD gagne 2,7% après avoir dégagé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes au premier trimestre.

* STARBUCKS a déclaré mardi s'attendre à un redressement complet de ses ventes en Chine d'ici à fin septembre après avoir enregistré une chute de son chiffre d'affaires à magasins comparables au deuxième trimestre de son exercice fiscal en raison des retombées de la pandémie de coronavirus. Le titre perd 1,3% dans les échanges avant-Bourse.

* MONDELEZ INTERNATIONAL a fait état mardi de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu grâce à une forte demande en Amérique du Nord mais a retiré ses objectifs annuels en raison des incertitudes causées par la pandémie. Le titre prenait 1,6% dans les échanges après-Bourse.

* HASBRO a retiré ses objectifs financiers annuels et prévoit que son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre seront amputés par les retombées de la pandémie, les ventes de jouets souffrant des mesures de confinement. Le titre perd 3% en avant-Bourse.

* ANTHEM - L'assureur santé américain a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu grâce notamment à l'augmentation de ses primes.

* BLACKSTONE - Le groupe de capital-investissement a racheté à MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT 10% du capital de l'exploitant de casinos australien Crown Resorts pour environ 360 millions de dollars.

* YUM BRANDS, propriétaire des chaînes KFC et Taco Bell, a accusé une baisse de 7% de son chiffre d'affaires comparable au premier trimestre à cause de la fermeture de nombreux restaurants du groupe pour limiter la propagation du coronavirus.

* SPOTIFY a fait état mercredi d'un bond de 22% de son chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à une augmentation plus importante que prévu du nombre d'abonnées à son service "premium". Le titre gagne 1,8% en avant-Bourse.

* FACEBOOK, MICROSOFT et TESLA figurent parmi les entreprises qui doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

(Laetitia Volga)