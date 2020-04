Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse de plus de 2% pour le Nasdaq et de plus de 3% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500:

* APPLE - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "vendre", ses analystes anticipant une baisse plus importante de la demande jusqu'à la mi-2020 et une reprise plus faible que prévu jusqu'à début 2021.

* GILEAD SCIENCES avance de près de 12% dans les échanges avant-Bourse à la suite d'une information de presse évoquant des résultats préliminaires prometteurs d'un essai clinique du remdesivir, un potentiel traitement de la maladie causée par le coronavirus.

* BOEING a annoncé jeudi qu'il allait reprendre la semaine prochaine la production de ses appareils commerciaux dans l'Etat de Washington, où l'avionneur américain avait suspendu le mois dernier ses activités dans le cadre des mesures instaurées pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Le titre gagne 9% en avant-Bourse.

* SCHLUMBERGER - Le groupe parapétrolier a annoncé vendredi avoir inscrit dans ses comptes une charge de dépréciation exceptionnelle de 8,5 milliards de dollars pour prendre en compte l'impact de la chute des cours du pétrole. Il a en outre réduit son acompte trimestriel sur dividende de 75%.

* PROCTER & GAMBLE a fait état vendredi d'une croissance de près de 5% de son chiffre d'affaires trimestriel, portée par les achats de précaution avant les mesures de confinement dans de nombreux pays. Le groupe de produits de grande consommation a toutefois abaissé sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'exercice en cours à 3%-4% contre 4%-5%. L'action gagne 3% en avant-Bourse.

* UBER TECHNOLOGIES a annoncé jeudi s'attendre à une charge de dépréciation pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars (2,0 milliards d'euros) au premier trimestre en raison de l'épidémie de coronavirus et à une baisse de 17 millions de dollars du chiffre d'affaires, à 22 millions. Le groupe a retiré ses prévisions financières.

* SOUTHWEST AIRLINES a approché ses syndicats pour discuter des éventuelles concessions à envisager en cas d'une reprise difficile du marché du transport aérien, a déclaré jeudi à Reuters un responsable de l'entreprise.

* AMAZON - Le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, a annoncé vendredi que la procédure d'appel engagée contre une décision de justice l'obligeant à restreindre son activité en raison de l'épidémie de coronavirus, aurait lieu "la semaine prochaine".

* CISCO SYSTEMS - Keybanc a abaissé sa recommandation à "pondération du secteur" contre "surpondérer".

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)