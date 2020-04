Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 2% à 2,7%:

* BANK OF AMERICA a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, en baisse de 48,5%, la banque ayant mis de côté 3,6 milliards de dollars pour se couvrir d'éventuelles pertes liées à la pandémie de coronavirus. Le titre perd 4% en avant-Bourse.

* GOLDMAN SACHS a vu son bénéfice chuté de près de moitié au premier trimestre en raison d'une augmentation de ses provisions face au coronavirus et de lourdes pertes sur ses investissements. Il perd près de 4% en avant-Bourse.

* CITIGROUP a fait état mercredi d'une baisse de 46% de son bénéfice trimestriel, la banque ayant porté ses provisions à 5 milliards de dollars pour se préparer à d'éventuels défauts de paiements en raison de l'arrêt de l'activité économique aux Etats-Unis. L'action cède 4,2% en avant-Bourse.

* Le Trésor américain a annoncé mardi avoir conclu un accord de principe avec les principales COMPAGNIES AÉRIENNES sur un plan de sauvetage de 25 milliards de dollars (22,9 milliards d'euros) face à la crise du coronavirus. AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES, DELTA AIR LINES, SOUTHWEST AIRLINES et ALASKA AIRLINES gagnent entre 3,9% et 6,1%.

* EXXON MOBIL et CHEVRON abandonnent environ 3% en avant-Bourse face à la baisse des cours pétroliers due aux craintes persistantes pour la demande mondiale.

* TESLA - Les immatriculations de véhicules du constructeur américain en Chine ont plus que quadruplé en mars à 12.709 contre 2.314 un mois plus tôt, selon les données du cabinet de conseil LMC Automotive, qui avait annoncé une chute de 35% en février. Son action prend 6,6% en avant-Bourse.

* AMAZON prévoit d'interrompre l'activité dans ses entrepôts en France au moins jusqu'au 20 avril, le temps de procéder à une évaluation des risques professionnels exigée par la justice française, selon un document interne que Reuters a pu consulter.

* PROCTER & GAMBLE a annoncé mardi un relèvement de 6% de son dividende et avancé la publication de ses résultats trimestriels au 17 avril, expliquant vouloir informer ses actionnaires de manière aussi rapide et transparente que possible.

* FRONTIER COMMUNICATIONS chute de 20% en avant-Bourse. L'opérateur spécialisé dans l'internet à haut débit s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites après avoir engagé des discussions avec ses créanciers en vue de la restructuration de plus de 10 milliards de dollars de dettes.

* JC PENNEY étudie la possibilité de se déclarer en faillite après que la pandémie de coronavirus a contraint l'enseigne, en pleine restructuration, à fermer ses 850 magasins, selon des personnes proches du dossier. Le titre perd 15% en avant-Bourse.

* UNITEDHEALTH, le numéro un de l'assurance santé aux Etats-Unis, a publié mercredi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux attentes et a maintenu ses objectifs financiers 2020. Le titre gagne 2,6% en avant-Bourse.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)