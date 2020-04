Les valeurs à suivre à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 1% :

* Les valeurs pétrolières hésitent dans les échanges en avant-Bourse, l'accord présenté comme "historique" conclu par les pays de l'Opep et leurs alliés pour réduire l'offre mondiale ne suffisant pas à apaiser les craintes liées à la chute de la demande. EXXON MOBIL perd environ 1%, CHEVRON prend 0,5% et APACHE cède 3%.

* BOEING a mandaté les banques d'investissement Lazard et Evercore pour étudier l'hypothèse d'une aide financière de l'Etat fédéral et celle de prêts du secteur privé, a-t-on, appris de source proche du dossier. Jeudi, le Wall Street Journal avait rapporté que Boeing envisageait un plan de réduction de ses effectifs qui pourrait concerner environ 10% de ses salariés en combinant départs volontaires, retraites anticipées et licenciements.

COMPAGNIES AÉRIENNES - plusieurs grandes compagnies aériennes américaines ont appelé samedi le Trésor et les conseillers de l'administration Trump à revoir ou à abandonner la proposition qui les obligerait à rembourser sous forme de prêts une partie des 25 milliards de dollars d'aides au secteur prévues par le Congrès.

* PRUDENTIAL FINANCIAL - Le groupe sud-coréen KB Financial Group a annoncé vendredi avoir signé un accord prévoyant le rachat de la totalité du capital de la filiale de l'assureur américain en Corée du Sud pour 2.300 milliards de wons (1,74 milliard d'euros).

* JPMORGAN CHASE, première banque des Etats-Unis par les actifs et qui doit publier ses résultats trimestriels mardi, a durci ses critères d'octroi de crédit immobilier pour tenter de limiter les risques liés à la crise du coronavirus.

* MACY'S a mandaté la banque Lazard pour étudier différentes options afin de renforcer son bilan face à la chute du chiffre d'affaires liée à la crise actuelle, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

* ALIBABA GROUP - KeyBanc a relevé son objectif de cours sur le géant chinois du commerce en ligne à 255 dollars contre 248 dollars et maintient sa recommandation à "surpondérer", disant tabler sur une reprise des volumes après l'assouplissement des mesures de confinement en Chine.

* HALLIBURTON, SCHLUMBERGER - Wells Fargo a abaissé sa recommandation sur les deux groupes parapétroliers à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

(Marc Angrand)